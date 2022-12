Gaitafilmes leva a Ribeira de Piquín máis ca un estudo de posprodución

O soño da produtora meirega Gaitafilmes está a piques de facerse realidade. O estudo de postprodución de cine que impulsan no lugar de Mestre, en Ribeira de Piquín, e que prevé ser máis un "espazo creativo diverso" ca unha simple sala para montar unha película, aínda que esa tamén sexa unha das súas funcións, recibe estas semanas os últimos toques, coa idea de inaguralo de cara á primavera.

"É un local diáfano, cómodo, cun equipamento móbil e nunha contorna inspiradora para facer actividades", explican dende a produtora meirega, poñendo exemplos de actividades que se poderían facer, dende montar e colorear calquera peza audiovisual —poderían ser de creadores locais, pero tamén coproducións internacionais— ata impartir clases de ioga ou ensaiar unha obra de teatro, pasando por facer probas musicais ou mesmo gravar un disco.

"É un espazo polivalente, relacionado coa arte, coa cultura e coa natureza", din, a través do que Gaitafilmes busca traballar nos seus propios proxectos pero tamén que o estudo estea a disposición de calquera persoa ou entidade que quiera facer uso del, razón pola que inclúe ademais un apartamento, de maneira que quen o alugue poida quedar máis durante varios días se así o desexa. Tamén lles gustaría que as instalacións puidesen acoller eventos culturais ou formación "de cine ou relacionada coa natureza".

"O noso obxectivo é ofrecer un servizo aos profesionais e ademais que este se converta nunha nova fonte de ingresos para nós e así poder seguir facendo cine", detalla Suso López, produtor e socio fundador de Gaitafilmes.

López recorda que este proxecto nacía pola arela do director Andrés Goteira de contar cun espazo no rural onde levar a cabo un proxecto e, cando atoparon a casa —o propio Andrés está a rehabilitala— e a palleira de Mestre, reconvertida agora no estudo, souberon que non tiñan que buscar máis. Comezou entón un periplo para buscar financiamento, que atoparon no GDR Montes e Vales Orientais, que lles concedeu unha axuda de 60.000 euros dos fondos do Leader que xestiona Agader.

"Queremos darlle vida a aquela aldea da montaña da Serra do Sadrarín", aseguran dende Gaitafilmes sobre un lugar no que apenas hai veciños e que queren revitalizar, ademais de permitirlles mergullarse na natureza e de ofrecerlles a posibilidade de desenvolver outros proxectos paralelos nos que xa están a traballar, como un viveiro de castiñeiros ou a recuperación dun viñedo nunha finca próxima.