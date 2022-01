Gaitafilmes grava en Mestre e na Serra do Xistral a curtametraxe 'Madalenas'

A produtora meirega Gaitafilmes iniciou esta semana no lugar de Mestre, en Ribeira de Piquín, a rodaxe da curtametraxe Madalenas, dirixida por Félix Brixel e con Paula Quiroga como directora de fotografía. Tras as primeiras catro xornadas nesta localización, o equipo trasladarase a vindeira semana á Serra do Xistral, onde teñen previstos outros tres días de traballo.

Nesta aldea da parroquia de San Xurxo de Piquín, onde Gaitafilms ten en proxecto a creación dun estudo de posprodución rehabilitando unha palleira –contan cunha axuda do GDR Montes e Vales Orientais para a iniciativa–, o equipo escolleu a casa do lugar para gravar tanto as localizacións interiores como parte das exteriores desta peza audiovisual na que levan traballando catro anos.

Dous irmáns conviven nunha casa, a última habitada, un lugar frío e húmido no que sobreviven loitando contra a invasión da natureza. Un coida do outro e cren que son os últimos habitantes do mundo. Ata que un día, aparece un vendedor ambulante. Esa é a premisa da que parte a historia, protagonizada polos actores Diego Anido, José Luis González Trinky e Flako Estévez, quen define o proxecto como "moi ambicioso".

"A película é un instigador, un percutor para que o espectador xere as súa propias emocións", indica o director, que persegue contar unha historia a través das imaxes, conxugando o cento de planos que se prevé que compoñan a obra final.

Unha vez completadas estas dúas semanas de rodaxe, nas que se mobiliza un equipo dunha quincena persoas, comezará o traballo de posprodución. Non teñen un prazo marcado, pero confían en que a curta estea rematada ao longo deste 2022 e se poida estrear nalgún festival.

"Este é un proxecto no que Félix e Paula levan traballando moito tempo", precisan dende Gaitafilmes, indicando que tiveron que facer fronte a diversas dificultades e que, malia a contar con axudas, aínda lles falta financiamento para completar a curtametraxe.

"Queremos coidalo e facer un produto de calidade, porque cremos que merece o esforzo, é un proxecto moi persoal de Félix e a verdade é que xa tiñamos ganas de empezar a rodar", destacan dende a produtora meirega.

APOIOS. Madalenas, cuxo título foi elixido mesmo antes que o propio argumento, conta coa colaboración do Concello de Ribeira de Piquín. Suma ademais o respaldo do Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que lles concedeu unha subvención de 15.300 euros nunha convocatoria de axudas a curtas sobre proxecto, e da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), que ademais de apoiar economicamente a peza con 15.000 euros, tamén a incluíu no catálogo Shorts from Galicia 2022 de promoción do audiovisual galego.

Deste forman parte nove proxectos. Ademais de Madalenas, figuran Así vendrá la noche, de Ángel Santos; Sycorax, de Lois Patiño e María Piñeiro; Memoria, de Nerea Barros; Rompente, de Eloy Domínguez Serén; 30" 70 60" 120, de Marta Valverde; O niño dos paxaros, de Lucía Estévez; Só as árbores coñecen o son das balas, de Rebeca Lar, e Sandwich Cat, de David Fidalgo.