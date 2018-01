Gaia recupera a historia de Castro coa creación dun arquivo de fotos virtual

A asociación cultural Gaia e o mestre xubilado Ricardo Portela uniron forzas hai un ano para pór en pé un proxecto "especial, que pretende involucrar a todos os veciños". Trátase da creación do arquivo virtual Castro na Memoria, un portal no que xa están a recompilar imaxes e documentos, co que buscan documentar e reconstruír a historia desta localidade de Castro de Rei.

"Ata o de agora só organizabamos actividades puntuais, con moi boa resposta da xente, pero este é un proxecto pensado para ter continuidade no tempo, que involucra a toda a vila e a xente de todas as idades", explica Tania Lombao, de Gaia, na presentación celebrada onte na antiga biblioteca de Castro, onde membros da asociación tamén ofreceron unha actuación musical.

"Ricardo falou con nós porque tiña a ilusión de facer algo sobre a identidade e a memoria da vila, para o que el xa tiña un álbum importante", lembrou Tania, incidindo en que Castro non é unha vila antiga, senón que foi xurdindo por ser un cruce de camiños ou pola relevancia da súa feira.

Convencidos de que a idea era "moi bonita", chamaron a porta da Deputación de Lugo, que se amosou disposta a apoiar o proxecto, para o que achega unha axuda de 10.387 euros. O presidente do ente provincial, Darío Campos, acudía este sábado a Castro para validar este respaldo, destancando a importancia que supón "preservar e divulgar a identidade cultural da nosa provincia".

Ricardo Lamela, que realizou unha minuciosa investigación no arquivo da Deputación ou no histórico de Lugo, foi o encargado de debullar as principais características do proxecto, cuxos primeiros pasos xa se poden seguir na web www.castronamemoria.org.

Esta gran memoria dixital, que esperan que siga medrando, conta xa cuns 200 documentos, na súa maioría fotografías, repartidos en 13 álbums que repasan momentos clave da historia local: a evolución de Castro, as feiras, a capela, a escola ou os veciños son aspectos destacables, así coma os dous grandes "dinamizadores" da vila, primeiro a granxa Gayoso e logo a colonización.