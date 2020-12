Gadisa abre un Claudio Express nunha estación de servizo en Begonte

O grupo Gadisa pecha o 2020 coa apertura dun punto de venda franquiciado Claudio Express na estación de servicio Petrocash en Begonte, localizada no núcleo de Fontefría, no quilómetro 9,5 da estrada que vai dende Rábade ata Vilalba (LU-541).

A tenda conta con 70 metros cadrados de sala de vendas, na que pon a disposición dos clientes unha selección de produtos de alimentación, droguería e hixiene para cubrir as necesidades básicas. A súa posta en marcha supón a creación de catro postos de traballo directos.

Este Claudio Express abre os 365 días do ano, en horario ininterrompido de 6.00 a 23.00 horas. No exterior, os clientes dispoñen dun amplo párking para maior comodidade no momento de realizar as súas compras.

Na inauguración do establecemento participaron Óscar Barros, director comercial de LC Group, propietario da estación, con parte do seu equipo. Por parte de Gadisa estiveron Miguel Freire, director de vendas línea de maior, e Raúl Vázquez, supervisor de franquicia na provincia de Lugo.

Os Claudio Express están localizados principalmente en estacións de servizo e abren todos os días do ano co obxectivo de ofrecer un surtido de artigos de primeira necesidade.