V Concurso de fotografía: o futuro do rural nunha imaxe

"Unha foto orixinal e real coma a vida mesma". Así presentaban onte dende o Concello da Pastoriza a imaxe gañadora da quinta edición do Concurso de Fotografía A Muller Rural da Pastoriza, convocado co gallo da conmemoración do Día Internacional da Muller Rural, que se celebra o día 15 de outubro.

A instantánea máis valorada polo público, con máis de 700 reaccións, nunha votación a través das redes sociais que se prolongou dende o pasado día 10, cando se fixeron públicas as máis de 30 fotografías presentadas a esta edición do certame, ata o remate do prazo para votar, que se pechaba o domingo 15, foi a presentada por Eva Gacio baixo o título A seguinte xeración vén pisando forte.

Eva Gacio: "Como descendente de gandeiros que son, é un orgullo para min ver a miña filla desenvolverse e interesada por un mundo que leva á mesa de moitas persoas un produto tan esencial, o leite"

"Yo voto por esta. Lo dice todo. Que desde muy pequeño ya empiezas a saber lo que te espera y creces a otro ritmo que uno de ciudad", "O mellor do mellor", "Que xeitosiña" ou "Preciosa foto" son algúns dos comentarios que acompañaron as votacións do público e explicaban as súas razóns para facer gañadora unha imaxe na que aparece a pequena filla de Eva colaborando nunha das tarefas habituais dunha granxa de leite, muxir as vacas.

"Como descendente de gandeiros que son, é un orgullo para min ver a miña filla desenvolverse e interesada por un mundo que leva á mesa de moitas persoas un produto tan esencial, o leite", explica a autora sobre esa fotografía coa que decidiu concorrer ao xa consolidado certame municipal sobre a muller rural.

"A nivel de futuro, non sabemos que lle depararán os seus gustos, pero do que estamos totalmente seguros é de inculcarlle esta realidade do verdadeiro traballo que hai detrás dun litro de leite", engade a autora da fotografía premiada, que asegura que están "máis que satisfeitos por dedicarnos a isto e por vivir no rural".

A representación da pequena gandeira formaba parte dunha variada selección que recollía distintos momentos da vida na Pastoriza, dende as clases na piscina ata a realización de distintos traballos agropecuarios, pasando polo tempo de ocio ou as caracterizacións con humor.

O certame contou coa participación de máis de 30 fotografías protagonizadas por mulleres da Pastoriza

O Concello da Pastoriza entregaralle un agasallo tanto a Eva Gacio, como autora da fotografía gañadora, como á súa filla, por ser a protagonista da imaxe. O acto celebrarase este sábado, día 21, a partir das 11.30 horas.

Con esta convocatoria, na que Zaida García quedou segunda coa fotografía María desfrutando dos animais, tamén con máis de 700 reaccións, o Concello da Pastoriza busca darlle visibilidade ás mulleres rurais, e neste caso ás veciñas do municipio, e recoñecer a importacia do seu labor diario.