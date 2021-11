Galicia Rural: Un futuro dende as raíces de Roca

Ao avó Manolo preocupáballe que, unha vez desaparecidas as vellas xeracións, unha vez que el marchase para sempre, a súa casiña quedase "para os paxaros, coas silvas polas paredes", coma moitas outras das aldeas. Adoitaba dicirllo á súa muller, a avoa Elena. Hoxe, quizais se sorprendese, pero a bo seguro que estaría tan orgulloso como o está ela do errado desa predición. Porque é a loita das novas xeracións por manter vivas e vizosas as raíces da Casa Pontegafín a que fai que brillen os ollos da avoa cada vez que volve á aldea das Lamas, na parroquia guitiricense de Roca.

Alí, entre valados de pedra, prados verdes e arboredas, José Ángel López Freire apostaba por asentarse nunha vivenda familiar inundada de lembranzas felices de infancia, de vacacións de verán cheas de xogos e de aventuras, deixando atrás Murcia e tamén o agobio e o estrés dunha vida na cidade que sentía que xa non era para el.

"Toda a vida pensei en vivir aquí, pero co covid cambiou a miña situación laboral e persoal -a súa moza, Nuria, é de Guitiriz- e, poñendo na balanza o que quería, decidín trasladarme, cambiar o ritmo de vida. A experiencia está sendo moi gratificante", explica quen é xa un veciño máis de Roca, ata o punto de ser elixido presidente da comunidade de montes.

Xunto aos seus irmáns, Gabriel e Manuel, creou a asociación Galicia Rural, a través da que queren "fomentar o traballo dende o rural, que a xente abra as casas, que aproveite espazos como as vellas palleiras para darlles novos usos". Nun deses alpendres en desuso da súa casa queren crear un espazo de coworking, "onde se poidan impartir cursos e que sirva como lugar de intercambio para os mozos da zona", e así apoiar a aquelas persoas que teñan unha idea ou busquen un traballo, "creando unha rede de contactos para buscar oportunidades".

Co tempo, tamén lles gustaría recuperar a casa orixinal: "Debe ser do 1700 ou por aí, ten lareira, forno e só unha habitación, encima do que era corte das vacas", conta dende o interior do vello alboio onde antigamente se gardaba o carro e que agora se atopa en avanzado proceso de rehabilitación como o primeiro paso de Galicia Rural, onde José Ángel xa ten a súa pequena oficina.

No proceso de restauración, no que respectaron ao máximo a esencia da construción -conserva unha vella moa-, colaborou toda a familia, ata os seus catro sobriños, Iraide, Gabriel, David e Daniel, que teñen entre doce e dous anos. "Eu sempre lle tiven moito apego a Roca e ver que eles tamén llo teñen é o que todos queremos, fomentar neles o agarimo pola terra, porque os nosos avós deixáronnos un sitio precioso onde poder realizarnos", apunta, destacando outro valor deste proceso, o traballo colectivo, as xuntanzas, tan comúns antes nas aldeas, moito máis escasas agora.

Pero algo sempre queda, e José Ángel puido comprobalo este verán, onde o alboio se converteu nun centro de reunións improvisado no que se viu algún que outro partido de fútbol ou se proxectaron películas ou o documental sobre a tradición dos mecos na parroquia. E iso é o que volverá facerse este domingo, como parte do programa do VIII Festival de Cine de Roca, organizado pola asociación Xermolos, coa que colabora.

E quen crea no destino, pensará que algo así estaba chamado a suceder. Porque unha das pezas que se poderá ver será Cine Tomé, onde se repasa a historia da sala de proxeccións de Guitiriz, cuxo fundador, Inocencio Tomé, nacía na mesma casa na que hoxe vive José Ángel. "El non tiña fillos, pero apadriñou a miña avoa Elena cando tiña tres anos, era coma unha filla para el e quedou con el toda a vida", conta López Freire sobre o fundador do mítico cine de Guitiriz, que despois alugaría ata finalmente vendelo.

"Os veciños dinme que ían en bicicleta dende aquí e miña nai tamén conta moitas historias", lembra. Sua nai, Manolita, a única filla de Elena e de Manolo, casou con Gabriel, de Murcia, e alá fixo a súa vida. Pero sempre lles inculcou aos seus tres fillos o cariño por esas raíces que agora xermolan vizosas con José Ángel, imbuído do espíritu emprendedor de Inocencio.

VIII Festival de Cine de Roca