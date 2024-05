El fútbol chairego celebra los ascensos de la SD Pol y la UD Pastoricense

El fútbol chairego está de doble celebración en este mes de mayo gracias a los recientes ascensos de la SD Pol, que jugará por primera vez en sus 45 años de historia en Preferente Autonómica, y la UD Pastoricense, que regresó a Primera Galicia tras una temporada en Segunda.

Dos logros que se celebraron con especial emoción y alegría tras varios años luchando por él, en caso del conjunto polense, y después de dejar atrás una campaña complicada, en el de los pastoricenses.

La SD Pol certificó a falta de dos jornadas para el final de Liga su ascenso a Preferente después de quedarse a las puertas los años anteriores. "O ano pasado fomos primeiros toda a primeira volta e na segunda pegamos un baixón físico que nos penalizou. E o anterior, no último partido da fase de promoción tiñamos que gañar ou empatar e perdemos no último minuto", recuerda el capitán, Iván Rodríguez.

Entrega de la copa de campeón de Liga a la SD Pol. R.CARREIRA

Tras estas desilusiones, y una campaña en la que la disponibilidad de los jugadores no fue la esperada, el club decidió empezar de cero y decidió cambiar "practicamente o 90%" de la plantilla.

"Deberon seguir seis ou sete. Os que viñeron adestraron xenial e son todos moi bos xogadores, con experiencia en Preferente e incluso Terceira División", explica Iván, al tiempo que reconoce que el equipo —el cual confían en mantener prácticamente en su totalidad el año que viene— era "moi bo" para la categoría y que el ascenso era "o obxectivo, si ou si" de este año.

La victoria a domicilio por 0-2 ante el Monterroso lo certificó matemáticamente hace diez días y este fin de semana tocó celebrarlo con la afición, jugando en casa ante el Santaballés, al que ganó por 2-0.

Además de la alegría por una nueva victoria —suma 27 a falta de una jornada, mientras que solo cedió tres empates y otras tantas derrotas—, el equipo recibió de representantes de la federación gallega el trofeo que lo acredita como campeón del grupo lucense de Primera Galicia.

Despedida de Marco Antonio Fernández y Hugo Criado. R.CARREIRA

Pero todavía hubo espacio para más emociones, puesto que este encuentro fue el último en categoría sénior del árbitro Marco Antonio Fernández Vázquez, por lo que recibió un pequeño homenaje. También se le hizo el pasillo al veterano jugador Hugo Criado, excapitán del Rácing Vilalbés y hoy en el Santaballés, que anunció su intención de colgar las botas.

El resurgir del Pastoricense

No menos emocionante fue el ascenso conseguido por la UD Pastoricense, que vivió su particular annus horribilis en la campaña 22-23. "O descenso veu despois de once anos en Primeira, por falla de xogadores basicamente. Foi unha mala noticia e un paso complicado, porque vimos que o equipo corría perigo de extinción", explican desde la directiva del club chairego.

Celebración del ascenso de la UD Pastoricense

La recuperación de jugadores del municipio que estaban en el Castro B y otros equipos les permitió hacer un "grupo excepcional, un grupo de amigos que xoga ao fútbol" con el que recuperaron "a ilusión" para afrontar la competición en Segunda.

"Quedámonos con sete ou oito xogadores que viñan de xogar moito en Primeira e o obxectivo principal foi volver ter un equipo e traballar polo deporte da Pastoriza, para os rapaces do concello. Foi un paso atrás para coller impulso, recuperar a ilusión e encarar o futuro sin risco de desaparecer", aseguran.

El Pastoricense firmó el ascenso a falta de una jornada, que se jugó este fin de semana. Acabó la Liga con 74 puntos, tras 23 victorias, cinco empates y dos derrotas.

Otros chairegos

Ahora solo falta saber si se le unirá en el cambio de categoría el Rácing Vilalbés B, que jugará el play off de ascenso tras ser tercero con 64 puntos. Se enfrentará en semifinales, a doble partido, al cuarto, el Folgueiro, buscando el pase a una final en la que peleará por su segundo ascenso seguido.

Quienes no seguirán en Segunda son el Abadín y el Roupar, que bajan a Tercera, mientras que vuelve a la categoría la SD Guitiriz, que este fin de semana certificó su descenso desde Primera. Y no pudo acceder a ella el Goiriz, que perdió la final de la fase de ascenso.