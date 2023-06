Nimbos, fusión perfecta entre mocidade e tradición

Facer música diferente para o desfrute de toda a xente. É a premisa coa que a pontesa Antía Franco, de 20 anos, decidiu montar xunto aos tamén ponteses Álvaro García, de 21; e Diego Barro, de 34, e ao ferrolán Xalo Rubio, de 18, un novo grupo que se estreará por primeira vez sobre o escenario esta noite de sábado, na II Romaría das Merendas que se celebra no parque da Fraga de Dona Rita, nas Pontes.

Nimbos, que así se chama a formación, comezou a súa andaina hai apenas tres meses, cando Antía lles propuxo aos outros tres mozos e compañeiros de batallas musicais participar nun proxecto que partiu en boa parte da musicalización que fixo dalgúns poemas.

Non dela, senón do poemario 'Aló onde nos leve o vento', que a súa irmá Carmela escribiu cando apenas tiña 17 anos, e no que ademais dos seus primeiros versos tamén facía referencia a outros laureados autores como o guitiricense Xosé María Díaz Castro, cuxo poemario acabou por dar nome ao grupo.

"Quería facer a miña propia música, algo que me gustase. Non estamos encasillados en ningún estilo en concreto, a nosa base é tradicional, pero facémolo dun xeito un pouco diferente", explica a pontesa sobre unha fusión que mestura de xeito perfecto mocidade e tradición.

Antía é a voz de Nimbos, pero tamén toca a gaita e a frauta traveseira -un instrumento do que está rematando os estudos de grao superior no Conservatorio de Oviedo-; Álvaro encárgase da guitarra -ten o grao profesional neste instrumento e no de piano-; Diego da percusión; e Xalo, o máis novo, do acordeón -tamén está rematando o grao profesional no Conservatorio de Ferrol-.

Entre o seu repertorio, a formación pontesa conta con varias composicións musicais propias sen letra como a 'Foliada da Borraleira', ademais dos poemas musicados 'A enfermidade dos sentidos', 'Apreixo a min', 'A Leo' -adicada á avoa de Antía e Carmela- e "Tan só verbas", do que farán un videoclip aproveitando a actuación desta noite.

Pese a levar moi pouquiño tempo ensaiando, para o que tiveron que facer números para cadrar axendas e "suar", tal e como di Álvaro entre risas, ofrecerán un espectáculo moi intenso e completo que promete non deixar a ninguén indiferente. Iso é o que pensan todos aqueles entendidos na música tradicional que xa tiveron a ocasión de desfrutar das súas melodías.

E os que non teñan ocasión de achegarse esta noite á Fraga das Pontes, que non se preocupen. Xa que aínda que non poden desvelar as próximas datas -farano no seu Instagram @nimbos.musica ou no Faceebook-, haberá máis concorridos eventos este verán nos que estará presente Nimbos.

"Estamos abertos a participar en foliadas, vodas, bautizos e todo o que faga falta", afirman entre risas os mozos, cuxo obxectivo "non é o éxito", senón "seguir pasándoo ben facendo o que máis nos gusta", din ao unísono. E está claro que iso pasa por seguir facendo música e da boa.