Unha fundación para lograr a autosuficiencia

O reto é a autosuficiencia. E aínda que parece unha idea utópica para un Concello, o certo é que Ribeira de Piquín camiña con paso firme cara a ela. Nun municipio con menos de 500 habitantes e pouco investimento privado, o Concello busca ser motor económico e espello para emprendedores a través da Fundación Terreo, que, fundada en 2021, empeza agora a recoller os seus froitos.

"A fundación nace co obxectivo de poñer en valor o patrimonio local e crear oportunidades de emprego estable, contribuíndo ao desenvolvemento rural e ao impulso da produción sostible", explica o rexedor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández Rico, que fala da importancia da "activación económica" e da "loita contra o descenso demográfico" do municipio. Pero con feitos.

Este 2024 será clave, xa que será o pistoletazo de saída á venda de troitas na recuperada piscifactoría local, un emblema que quedou en desuso tras unha riada no Eo no ano 2013, que destrozou parte das instalacións e acabou con 800.000 animais.

Despiden o ano cun pleno para aprobar a ordenanza reguladora para iniciar a comercialización das troitas criadas na piscifactoría local, que previsiblemente arrancará xa no mes de xaneiro. Así, unha década despois do desastre, as troitas, que xa foron imán de visitantes e pescadores no río, volverán recuperar o seu protagonismo nun Concello que presume delas incluso no seu escudo oficial.

Os beneficios da comercialización das troitas sumaranse aos da venda de porco celta, iniciada este ano. O organismo público, que se estrutura en tres grandes e longas patas —a agricultura, a gandeiría e a acuicultura— contará así neste 2024 cun orzamento total de 500.000 euros para o seu funcionamento, o mesmo que tiña hai uns anos o propio Concello.

"Queremos ser autosuficientes. Esa é a idea", di o rexedor, medio en serio, medio en broma, pero convencido de que só a través de pequenas iniciativas se poden cambiar as cousas. "E a través delas tamén queremos mostrarlle á xente que son proxectos rendibles e sostibles", di.

Kiwis en Montefurado

A Fundación Terreo conta cunha plantación de dúas hectáreas de kiwis no núcleo de Montefurado. As froitas, nuns anos, comenzarán a venderse e a producir así beneficios. Pero dentro dos proxectos de agricultura o obxectivo da Fundación Terreo vai moito máis alá deses terreos e a idea é amplialos ata chegar a crear un polígono agroforestal de 17 hectáreas para outros cultivos, que inclúan máis frutais e tamén produtos de horta.

"Estamos tramitando xa cos seus donos o alugueiro das outras 15 hectáreas", indica o rexedor de Ribeira de Piquín, que avanza que o próximo proxecto será poñer en marcha un centro de experimentación agroalimentaria para facer divulgación e ofrecer asesoramento.

Porco Celta en Mestre

A Fundación Terreo está a levar a cabo nos montes de Mestre un proxecto de gandería en extensivo de porco celta, que conta actualmente cun censo de 50 animais, que estarán dispoñibles para a venda a particulares a partir do 1 de xaneiro.

En dous anos xa se criaron outros 100 animais, que se foron vendendo en varios lotes.

A iniciativa forma parte do proxecto pioneiro Forescelta, que tamén se executou en Vegadeo a través dun grupo operativo do Ministerio de Agricultura. Son dotacións sostibles e móbiles que teñen asociadas dez hectáreas de terreo onde os animais viven e medran en liberdade.

Troitas en Santalla

A piscifactoría de Santalla púxose de novo en marcha en marzo deste ano para a produción de cría e engorde de troita arcoiris. "Levamos metidas 600.000 ovas ata agora", confirma Roberto Fernández Rico, que explica que as instalacións contan con capacidade para producir máis de 40 toneladas de troitas ao ano e que xusto ese é o propósito de produción no vindeiro 2024.

A intención da Fundación Terreo é poñelas á venda a través de lotes para empresas interesadas, mediante licitación pública, e tamén para particulares, nas propias instalacións da piscifactoría.