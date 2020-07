Fuerzan la entrada del piso de una mujer en Vilalba al no poder localizarla

Los bomberos del parque comarcal de Vilalba, a petición de la Guardia Civil, forzaron este lunes a mediodía la entrada del piso de una vilalbesa al no poder localizarla y haber pasado varios días sin que nadie la viera por la capital chairega, con el objetivo de poder comprobar si estaba en su casa y pudiera darse el caso de que se encontrara mal.

Al acceder al interior, los agentes comprobaron que dentro solo se encontraba el perro de la mujer, que estaba bastante nervioso, y que en el piso estaba todo recogido, sin indicios de ninguna actuación violenta, según comentaron algunas fuentes.

Por ello, y dado que todo parecía indicar que el animal llevaba varios días solo en casa, la Guardia Civil inició una serie de gestiones y comprobaciones para tratar de dar con el paradero de la dueña, si bien los primeros indicios apuntan a que la mujer, a la que la Benemérita hace un seguimiento habitual por tener una denuncia por violencia de género de hace tiempo, podría haberse ausentado de Vilalba de forma voluntaria.

La Guardia Civil estuvo indagando durante la jornada del lunes por las zonas y locales de ocio que suele frecuentar esta vilalbesa, así como en su último lugar de trabajo, una cafetería en la que estuvo empleada hasta hace poco.

También se pusieron en contacto con sus amistades y conocidos y estos indicaron que la propia mujer les había dicho que se iba a hacer un viaje. Además, habría dejado a su mascota al cuidado de una amiga.

Pese a que no se ha interpuesto ninguna denuncia por desaparición, la Guardia Civil trata de localizar a la mujer —que no es originaria de Vilalba pero lleva muchos años en la localidad— al tratarse de una persona que tiene asignado un protocolo de seguridad. Por ello, por ahora se sigue indagando sobre este caso y no se descarta ninguna hipótesis, aunque la que cobra más fuerza es la de la ausencia voluntaria ya que es una situación que ya se dio en ocasiones anteriores, según apuntaron varias fuentes consultadas.

EXPECTACIÓN. La actuación de los bomberos generó una gran expectación en la Rúa Novo Cazón, a donde se desplazaron también, aparte de la Guardia Civil, la Policía Local y una ambulancia asistencial del 061, que finalmente no fue necesaria.

Los vecinos del inmueble indicaron que el perro que estaba en el interior ladraba mucho, previsiblemente por tener hambre o sed, además de encontrarse solo.

Los agentes y los bomberos se hicieron cargo del animal, al que calmaron y dieron de beber. Posteriormente, consiguieron ponerle el collar y una correa y fue trasladado a la residencia para mascotas Garatuxa, con la que el Concello de Vilalba tiene un convenio para la recogida de animales.