Un incendio provocado posiblemente por un cortocircuito calcinó por completo la vivienda de un vecino de 62 años del barrio de O Candeal, en la parroquia muresa de Silán, que pudo salir por su propio pie de la casa a pesar de que esta se encontraba ya con el fuego bastante avanzado.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando el hombre se despertó y notó un fuerte olor a humo, el cual inundaba ya la planta baja de la vivienda, por lo que salió rápidamente al exterior y dio la voz de alarma.

La central de emergencias del 112 Galicia recibió el aviso de un particular en torno a las 7.20 horas e inmediatamente movilizó a la Guardia Civil y a los bomberos del parque comarcal de Vilalba.

Estos se desplazaron al lugar con una dotación formada por un cabo, dos bomberos y dos camiones. Una vez llegaron allí, comprobaron que el inmueble estaba a punto de colapsar, por lo que sus tareas se centraron en apagar las llamas y tratar de que el fuego no se propagara a otra vivienda colindante.

La intervención de los bomberos se prolongó durante unas tres horas, ya que también estuvieron refrigerando la zona y trabajando para evitar desplomes y tratar además de que las llamas no se reavivasen más tarde.

Afortundamente no hubo que lamentar daños personales, ya que no hubo personas afectadas, pero los materiales son cuantiosos, por lo que desde el Concello de Muras pusieron al servicio del afectado todos los medios con los que cuenta para ayudarle en lo que necesite. "Quedamos a disposición do señor", indicó el alcalde de Muras, Manuel Requeijo, que se acercó al lugar al igual que varios vecinos para arropar al hombre.