El FSF Castro ya toma forma

El proyecto del FSF Castro para su primera temporada en la máxima categoría del fútbol sala femenino español toma cuerpo. El primer paso era renovar a su entrenador, José Carlos Martín Rodríguez, Chipi, algo que la dirección del club está cerca de conseguir. Además, ya cuenta con la continuidad de seis jugadoras que lograron el ascenso y los fichajes de tres nuevas futbolistas.

"Llegamos a un principio de acuerdo y solo queda firmar la renovación para continuar un año más. Queda alguna cosa que aún está pendiente, pero todo va por buen camino y creo que llegará a buen puerto", declara Chipi.

Pese a contar con ofertas de otros equipos, el técnico vigués decidió apostar por seguir en la localidad chairega. "Hubo alguna toma de contacto de algún club que se interesó por mis servicios. Pero yo también tengo un trabajo, que es el que me da estabilidad y al que le dedico todo el día. Necesito tener un proyecto en el que confíen en mí y con el que pueda compaginar los horarios con mi trabajo. Creo que Castro es el que mejor encaja y por eso estamos cerca de la renovación", observa.

Además, el club logró la continuidad de Luisa, Vero, Patri, Antía, Ra y Área, además del fichaje de Lucía, portera del Marín. "La confección del equipo va bien. De momento hemos renovado a casi toda la plantilla que teníamos. También tenemos confirmadas las incorporaciones de tres jugadoras y a la espera de poder confirmar dos más", considera Chipi.

La que no seguirá es Camila Gadeia y queda la duda de Daniela Freytas, Dani. "Camila no aceptó la oferta de renovación. Con Dani hablaremos porque tenemos a otras jugadoras en su posición que podrían encajar en el proyecto y, dependiendo de cómo vayan las negociaciones, habría la posibilidad de que volviera o que no estuviera en el equipo", explica.

Para las nuevas incorporaciones, Chipi descarta que se acuda al mercado nacional y que mirarán a Brasil, Portugal o Italia. "No vamos a contratar más jugadoras nacionales. El mercado nacional está muy difícil", indica Chipi. "Somos un club recién llegado y nuestro proyecto no es atractivo para ellas. Buscamos jugadoras profesionales de alto rendimiento y el mercado nacional, a lo que llegamos nosotros, no tiene ese perfil de jugadoras", añade.

Además, revela que ya hablan con el Burela para incorporar a "jugadoras que tienen colaboración" con el club mariñano.