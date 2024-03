O Frouseiro ya tiene molinera

El futuro del Muíño de Frouseiro, el último tradicional en activo en la comarca chairega, está garantizado. La centenaria construcción de Goá, en Cospeito, que tenía los días contados tras la despedida de Isabel Rivas y Patricia Río, que gestionaron el molino durante los últimos ocho años bajo el nombre de El Molino de Isabel, ya tiene relevo. La lucense Marina Iglesias, la nueva molinera, inicia una nueva aventura laboral, con "muchos nervios" pero también con "mucha ilusión".

"Sabía que existía el molino pero nunca había parado a verlo. Pero cuando me enteré de que Isabel y Patricia lo dejaban pensé que era una oportunidad. Mi madre es de Abadín, de Moncelos, de aquí al lado, donde también me he criado", dice Marina, mientras paso a paso pone el molino a moler.

"Tengo que ir pensando muy bien todo lo que hago, ellas ya lo hacían de forma mecánica", dice con una sonrisa. Para ella, por ahora, lo más complicado es ajustar el molino "para que la harina salga con la textura que quieres" y para que mantenga un ritmo de moler constante.

"Es un mundo desconocido para mí, sobre todo porque te metes a producir, aunque contacto con el terreno siempre he tenido. Mis abuelos son agricultores, y se cosechó grano todos los veranos y se amasó y coció el pan en casa siempre", destaca. Pero su profesión no tiene nada que ver. Hacía, y todavía hace, inspecciones en parques infantiles en el norte de España y en Portugal. "Fue todo tan repentino que aún estoy decidiendo cómo hacer y si puedo compatibilizar ambas cosas. Pero lo que quiero priorizar es el molino", asegura una mujer que trata de encajar todas las piezas.

El molino le abre la puerta a dejar los viajes de trabajo y a poner en marcha su proyecto de vida: "Hace dos años, mi pareja y yo nos compramos una casa en Moncelos para rehabilitarla". Esta posibilidad, "con el encanto que tiene", le permite estar cerca. Además, destaca, "mantienes vida en el rural, que también es importante".

Porque a la parte personal, suma la social. "Me parecía una pena que se perdiera un proyecto hecho con todo el cariño y que estaba funcionando bien", defiende, al tiempo que destaca su intención de no dejar perder "parte de nuestra cultura" y de comercializar "un producto de calidad". "Es sin pesticidas, sulfatos... Quitada la espelta, que viene de Segovia, el resto de cereales son todos de la zona, principalmente de Terra Chá", dice, y habla de trigo (Grandal y Caaveiro, porque de momento no encontró productores de Callobre) y de centeno.

Contrato de arrendamiento del molino por los próximos diez años

"Estoy muerta de miedo", reconoce. Hace justo una semana fue su primer día sola, después de estar 15 días de aprendiz con Patricia. Y, de momento, pocos días pudo trabajar en el molino porque "las crecidas no lo permitieron". Ahora el agua es su compañera de trabajo, y su jefa al mismo tiempo. "Ella manda", dice.

Al futuro, de momento, prefiere mirarlo a corto plazo pese a que su contrato de arrendamiento del molino es por los próximos diez años. "Contamos con mantener la clientela que tenían ellas y viendo que les funcionaba esperamos que siga siendo así. Pero de momento tengo que tratar de hacerme con el molino, aterrizar y entenderlo todo y luego ir valorando si es necesario más personal. Ojalá", dice, y avanza su intención de ir derivando la marca de El Molino de Isabel al nombre original del molino, Frouseiro.

Para la propietaria, Samarita Ríos, haber encontrado relevo tan pronto es una noticia muy positiva. "Hai máis de 300 anos que o hai. Era duns primos. Eu vin para aquí no ano 59 e teño traballado moito nel", dice una mujer de 86 años que asegura que cuando uno lo conoce a fondo "dende fóra e só escoitando, sábese se vai ben ou vai mal".