Francisco Roca: "Ao día seguinte de nacer xa estaba rexistrado na Peña Deportivista de Vilalba"

Como toma este novo cargo?

Con moita ilusión, pero tamén con moita responsabilidade. Dende a directiva temos moitas ganas de traballar co fin de recuperar as tradicións da peña e traer novas actividades. Queremos estar activos e organizar moitas quedadas.

Como recorda os seus inicios na peña?

Eu nacín o 17 de agosto de 1995, e o día 18 xa estaba convocado para a asemblea da Peña Deportivista de Vilalba, así que é algo que mamei dende ben pequeno. Herdei a paixón polo Deportivo, porque tanto meu bisavó, como meu avó e o meu pai foron sempre uns grandes apaixoados do Deportivo, sufridores en moitos casos, e eu herdei todo iso. Comecei de ben novo, e aínda sigo co mesmo espírito.

Ao encarar a cuarta xeración familiar presidindo a peña, pensa que conta con vantaxes ou pola contra sente algo de presión?

Eu sempre digo que isto vén de familia, dende meu bisavó que foi o fundador, ata meu avó, meu pai e agora eu, así que confío en que continuemos pola mesma liña que ata o de agora. Non podemos esquecer que tamén houbo outros presidentes de fóra da familia, pero a verdade é que me sinto moi orgulloso porque esta peña é a número un, é a decana do Deportivo.

Cales son os mellores recordos que garda da peña?

As viaxes que faciamos para ir ver o Deportivo. Todas elas foron unha experiencia espectacular para min e para moitos outros seguidores. Estar todos xuntos, visitar outros lugares, animar o equipo e deixarse a voz son as cousas coas que me quedo. O tempo do meu avó non o recordo porque faleceu cando eu tiña cinco meses, pero durante a presidencia do meu pai recordo con especial ilusión os premios O Bo, que é unha das principais tradicións da peña. A través deste certame entregamos moitos recoñecementos a futbolistas de renome como Mauro Silva, entre outros moitos de alta gama, como digo eu.

E na actualidade, cantos socios compoñen a peña?

Somos 85. Empezamos de cero practicamente porque dende a pandemia de covid-19 a peña estivo un pouco estancada, pero agora volvemos con todas as ganas. Aquí temos socios de todas as idades, hai seguidores dende os 16 anos en adiante. Penso que é un dos fitos máis importantes da agrupación, xa que o feito de contar con xente nova di moito. Eu vexo futuro na peña, de feito moita xente me pregunta por ela porque cada vez hai máis interesados.

E de cara a un futuro máis próximo, cal será a seguinte cita da peña?

Vimos de facer uns pinchos para celebrar unha asemblea de socios coa directiva, pero xa decidimos que o próximo Premio O Bo será para o vilalbés Diego Villares. Queremos retomar as viaxes na próxima tempada, pero imos paso a paso. Polo de agora queremos continuar coas tradicións de toda a vida, pero tamén buscar novos reclamos para conseguir financiamento e lograr organizar novas actividades.