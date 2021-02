Francisco Mosquera: "En más de 11.000 maniobras, solo me eché a un lado con un capitán"

Pese a nacer en Vilalba, supo desde muy pequeño que su vida era el mar. Y hacia él se enfocó Francisco Mosquera, navegando por todo el mundo antes de que acabar trabajando de práctico en el puerto de A Coruña, donde estuvo 25 años, los últimos como práctico mayor.

¿Cómo le explicaría a alguien de interior qué hace un práctico?

Con un ejemplo muy claro. Los barcos están hechos para moverse en espacios grandes. Cuando llegan a puerto, pasan de un espacio grande como es el mar o el océano a uno reducido en el que los capitanes de los barcos no estamos acostumbrados a manejar los barcos. Para eso está el práctico, que se especializa en un puerto, no se puede ser práctico de otro. Y conoce ese espacio, sus corrientes, donde están los bajos y tiene la experiencia para mover ahí el barco, del cual tiene que conocer todas sus características para que pueda entrar con seguridad al puerto.

¿Y cómo acaba alguien de interior ejerciendo esa profesión?

En mi familia siempre fuimos de ir a la playa en verano, a Foz y a San Ciprián. Y desde muy pequeño siempre me gustó el mar, quería navegar. Mi madre ya decía que yo había nacido para él. Aparte de mis hijos y nietos, el agua es mi vida, es todo para mí. Con 16 años mis padres me mandaron a navegar, de último de abordo. Trabajé muchísimo y en esos tres meses no recuerdo un mal día porque yo solo disfrutaba. Al volver, les dije: yo quiero hacer Náutica, pero no máquinas, sino la rama de cubierta.

¿Cómo fue su formación?

Empecé la carrera en el 75 y acabé en el 77 y empecé a navegar como alumno de puente. Después de año y medio de prácticas, volví a la Escuela Náutica y aprobé los exámenes para el título de oficial, y en el 83, el de capitán. Tuve la suerte, con 27 años, estando de oficial de primera en un buque gasero en México, que desembarcó el capitán y la compañía confió en mí para ponerme al mando. Me especialicé en buques de gas y estuve en dos compañías, una española y otra italiana, hasta que en el 95 hice los exámenes para ser práctico en A Coruña y ya me quedé en tierra.

¿Cuál es su labor cuando sube a un barco para llevarlo a puerto?

El capitán siempre es el capitán, nunca pierde la capacidad de llevar el mando. El práctico es un asesor del barco, que da las indicaciones: qué máquina parar, velocidad a la que ir, poner el timón... Y él puede seguirlas o no, pero él va a obedecer porque sabe que le dan las pautas correctas por la seguridad de todos. Aunque tengo un caso, solo uno, con un barco holandés en el que el capitán me dijo: «Práctico, no le necesito, ya hago yo la maniobra». Y me puse a un lado, porque tengo que estar sí o sí, es obligatorio en todos los barcos de más de 500 toneladas, que es el 100% de los mercantes hoy en día. Hice más de 11.000 maniobras y solo me dijeron eso en una, y la recuerdo como si fuera ayer porque fue muy brusca.

¿Qué es lo más difícil de su labor?

Aunque he repetido con algún barco, el 90% son todos diferentes. Así que lo más difícil es conocer los que vas a tener que maniobrar, porque cada uno es distinto, y puedes tener un petrolero de 80.000 toneladas cargado que va a reaccionar distinto al anterior.

¿Cómo se preparan para ello?

Conocemos la llegada del barco con 48 horas de antelación. Después llamamos dos horas antes para confirmar que está llegando y luego una hora antes para preparar la salida en lancha, ya que los cogemos fuera de la bahía, los grandes a casi cuatro millas, unos ocho kilómetros. Y mientras analizas toda la situación.

¿Es peligrosa la maniobra para acceder al barco?

El único sistema que existe en el mundo para embarcar, excluyendo el helicóptero, es la escala de cabo y peldaños de madera o escala de práctico, por la que solo puede embarcar y desembarcar él. Lo que hay que ser es tranquilo y esperar el momento oportuno, que el mar no golpee tanto el costado del barco, que este esté estable... Los límites los pones tú, aunque luego hay unos operacionales, como que en A Coruña no embarcamos con más de 4,5 metros de ola. Yo siempre embarqué.

¿Ha cambiado mucho esta profesión en estos 25 años?

Como de la noche al día. Cuando empecé a trabajar en A Coruña, las cartas electrónicas, que llamamos ahora GPS, no existían. Tenías que coger la posición que te daban y pasarla a la carta de navegación, y eso llevaba un tiempo, con lo que el barco se seguía moviendo y no sabías dónde lo encontrarías. Ahora con una visual en el ordenador ya lo sabes. Antes los capitanes tenían más miedo de acercarse a puerto y con la tecnología de ahora se atreven más, porque permite a los barcos moverse con una precisión casi quirúrgica. Y por esto, desgraciadamente, como todas las profesiones prácticas, está condenada a desaparecer. No a corto plazo, quizás a medio pueda mantenerse el práctico, pero por cuestiones de seguridad.

Defina el puerto de A Coruña.

Tiene la ventaja ser un puerto natural, que está al fondo de una bahía, con profundidad en los canales de entrada, de entre 20 y 36 metros. El área de maniobra no es excesivamente grande, pero sí suficiente para entrar, parar y controlar el barco antes de acercarlo a puerto. Sí es peligroso por el mar, por los temporales que hay en el norte. Es de los más difíciles no solo de España, sino de toda la costa atlántica europea. Pero a bordo la situación se tranquiliza más, porque sabes que tiene espacios para controlarlo.

La costa coruñesa sufrió graves accidentes, como el del Mar Egeo. ¿Interviene ahí un práctico?

Lo del Mar Egeo fue un cúmulo de errores. Estuvo involucrado el capitán, sobre todo, en la toma de decisiones y el compañero práctico no tuvo tiempo de embarcar para ayudar. Estoy convencido de que si embarcara, el petrolero no hubiera embarrancado. Hoy por hoy lo del Mar Egeo no habría existido; su maniobra, tal y como se desarrolló en aquella época, hoy no sería así, porque los sistemas de seguridad que empleamos son mucho más precisos. De hecho, no volvió a pasar algo así.



"Soy un enamorado de Vilalba y el San Ramón"

¿Cómo recuerda su primer embarque como práctico?

El primero yo solo fue un petrolero noruego de 60.000 toneladas, que venía con 100.000 de combustible, el ‘Bona Liv’.

¿Alguno más especial?

Atraqué un buque espía de seguimiento de satélites ruso. Traía cuatro esferas en la cubierta, con las antenas dentro, que dejaban poca visibilidad.

¿Y el más difícil?

La salida de un portaaviones francés, el ‘Clemenceau’, porque tienen el puente en un lado y la cubierta de maniobra en otro y cambia la perspectiva habitual de a bordo.

¿A qué se dedicará ahora?

Sigo siendo marino. Tengo un barco de vela en la ría de Ares, concretamente en Sada. Ahora no puedo ir por la pandemia, pero soy de salir al mar en cualquier momento libre que tengo, sobre todo en verano. Otro hobby que tengo son los trenes eléctricos. Ya hice una maqueta y estoy con la segunda. Y también mis nietos.

¿Siguen sus hijos o sus nietos sus pasos hacia el mar?

Mis hijos, los dos, tiraron por otros derroteros, no les salió la vena del padre. Mis nietos poco a poco vienen más en barco conmigo, pero no creo que vayan a más.

¿Viene mucho por Vilalba?

Soy un enamorado de mi pueblo y sigo yendo con bastante regularidad. Sobre todo en San Ramón, que me encanta.

Un lugar.

Estoy enamorado de Singapur. Estuve muchas veces allí y es un lugar exótico y moderno.

Un viaje.

Me quedo con dos, que hice con mi mujer en los dos últimos años que estuve navegando. El primero fue la vuelta al mundo, con salida y llegada en Rotterdam. Nos llevó casi cuatro meses y medio. Y después, justo antes de hacer el examen de práctico, otro desde Rotterdam, pasando por Sudáfrica y el golfo Pérsico hasta el punto de partida.

Un puerto.

Tengo envidia del de Rotterdam por lo moderno que es y la desembocadura del Rhin, pero me quedo con A Coruña. Al final tira el corazón.

Un barco.

El primero en el que navegué de limpiador de máquinas. Mi velero se llama igual, ‘Alacrity’.

Un mar.

El océano Pacífico. Lo he cruzado cuatro veces e impresiona su inmensidad y su color azul.