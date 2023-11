"Ver que se che vai o traballo de toda a túa vida así...". Quen fala é Francisco López Pena, titular dende hai máis de 20 anos da gandería Ladrela da parroquia xermadesa de Piñeiro, unha explotación que herdou de seus pais e el foi aumentando ata rondar as 200 cabezas, muxindo ao redor de 100. Cada dous días o camión do leite estaba recollendo uns 6.400 litros, ata que o 23 de outubro fixo acto de presenza na súa granxa ese virus transmitido pola picadura dun mosquito do xénero culicoides spp, a enfermidade hemorráxica epizoótica (EHE), da que aínda son moitas máis as incógnitas que as certezas.

"Ver as vacas morrer sen ter solución nin saber que lles vas facer é moi duro", di Francisco, tratando de pór en palabras a incerteza na que vive ao ver como a "funeraria" -nome popular para o camión de recollida de animais de Gesuga - leva retiradas de 19 reses mortas da súa explotación pola EHE en pouco máis de 15 días.

Onte, sen ir máis lonxe, a imaxe que se presentaba na explotación era desoladora. O transporte cargaba cinco animais - res vacas adultas e dúas xatas de tres meses e un ano-, e Francisco avisaba ao condutor que tería que volver hoxe, pois non cría que outra das enfermas dese superado o día. "E supoño que terei máis", advirte, resignado, xa co problema asimilado pero sen saber onde vai acabar a cousa. Ten 54 máis tratadas ao presentaren síntomas: "O único que queda é esperar".

"Esto é un desastre, está arrasando a cuadra toda", lamenta. E o peor é non poder tomar medidas para atallar a incidencia, porque non hai nin vacuna nin unha cura específica e ao tempo vanse acumulando perdas.

O virus non lle afecta á carne nin ao leite de cara ao consumo, pero si o fan os tratamentos paliativos. Úsanse antibióticos e antiinflamatorios para reducir o malestar dos animais, e iso conleva ter que tirar a produción, xa de por si baixa, desas vacas. Un golpe máis que sumar ás mortes. Na última recollida, o leiteiro só levou da gandería Ladrela uns 3.400 litros, a metade do habitual. "Hoxe xa non sei o que hai, nin mirei", di Francisco, consciente de que "aínda que curen todas, a produción que tiña xa non a vou ter".

Francisco López, na súa granxa. C. PÉREZ

O primeiro falecemento, dunha vaca seca que estaba nunha finca fóra, nin sequera o relacionou coa EHE: "Vímola mal e ao día seguinte estaba morta, ao principio desconfiei que estivese "clavada" -que puidese inxerir algo metálico que se lle cravase dentro- pero despois morreu outra e foi cando o veterinario empezou a desconfiar do mosquito", lembra.

"Dende aquela, todos os días houbo algunha, o venres pasado, foron oito xuntas", detalla, e volve a esa fatídica xornada: "día que me morreron aquelas todas... aquelo foi moi duro, ver caer unha vaca e de alí a un pouco outra... iso foi desastroso".

Francisco explica que os síntomas varían moito dun animal a outro. O común son os mocos e as babas, pero notou falta de ánimo, que comen mal, inchazón... e recaídas. "Hainas tratadas que ves que van ben e despois volven para atrás", precisa, e pon como exemplo unha das mortas recollidas onte, que fora das primeiras infectadas. "Ía ben, pero pola mañá vina mal, mireille a febre e tiña máis de 38, a mediodía xa tiña 40, pincheina con antiinflamatorio e á noite morreu", conta.

Tampouco foi quen de dar co temido mosquito. Dise que non adoita entrar nas cortes e que ten máis incidencia no exterior, pero as súas vacas, todas frisonas, só saen a un patio exterior para muxilas, salvo as secas, que están nun prado cerca.

AXUDAS. Das posibles compensacións, pouco sabe. O seguro en principio non cubre esta enfermidade, aínda que si podería percibir algo por morte masiva. As axudas da Xunta, polo que lle dixeron, espéranse a partir de xaneiro.

Pola súa granxa xa non veñen os técnicos de Medio Rural, "sangraron" os primeiros casos e o resultado foi inequívoco, todas positivas. A partir de aí, suma e segue. "Levántome todos os días pensando que é o que vai pasar, chego pola mañá e o primeiro que fago é abrir o portal e preguntar ao rapaz -ten dous traballadores a turnos- que hai de novo", conta Francisco, que recoñece que estar así "non é vivir".

Teñen que atopar unha solución xa, porque estamos xogando coa comida de moitas familias

E pensou en desfacerse de todo? Queda calado un momento, pero a resposta é negativa. Só pensa en saír desta, aínda que cunha idea clara: "Como non lle busquen unha solución rápida, cando volva o verán pode ser moi grave, igual que me pasou a min pode pasarlle a calquera", di, convencido de que o seu caso non será unha excepción, porque non hai nada na súa granxa que xustifique o que está a acontecer: "Non me pasou por non coidar as vacas ou por ter mal as instalacións, as vacas se non as coidas non dan, e nós tiñamos enre 33 e 35 litros de media... agora xa non miro, para que?".

"Unha vaca pérdese por calquera cousa, pero 20 cabezas en 15 días e as que pode haber máis... eso non é unha broma; teñen que atopar unha solución xa, porque estamos xogando coa comida de moitas familias, hoxe é a miña, pero mañá...", conclúe o responsable da gandería Ladrela.