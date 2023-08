Francisco Campos: "Aquí están as miñas raíces e nunca me desprendín delas"

Francisco Campos, nado en Ribeiras de Lea, marchou da súa terra natal para estudar xornalismo en Madrid, onde comezou a súa andaina profesional na xestión de empresas editoriais. Unha carreira laboral que anos máis tarde se completaría coa cátedra na Universidade de Santiago de Compostela, onde exerceu como docente na Facultade de Ciencias da Comunicación, actividade que non lle fixo aparcar o xornalismo, mundo no que xestionou e dirixiu múltiples medios de comunicación e entidades. O seu currículo, sumado a que as súas raíces "están aquí e nunca me desprendín delas", convérteno no pregoeiro desta edición das festas patronais da súa localidade natal.

Precisamente os seus primeiros pasos no xornalismo deunos dende Ribeiras de Lea, como foron os seus comezos?

Empecei a escribir con 16 anos no Diario da Terra Chá, unha sección do Ideal Gallego que coordinaba Xulio Xiz, para a que escribía crónicas sobre o mercado gandeiro.

Influíu alguén nese gusto seu por escribir?

Si, xa na escola de Castro os profesores foron os que dalgunha maneira marcaron o meu interese pola lectura e por escribir. En Lugo, no Instituto Masculino, o profesor Xesús Alonso Montero tamén foi unha peza moi significativa que me fixo reafirmar ese interese pola literatura e polo xornalismo.

Logo de cursar os seus estudos en Madrid volveu a Galicia?

Si, primeiro volvín para A Coruña, logo funme para Lugo, máis tarde a Ourense e finalmente afinqueime en Santiago de Compostela, onde realicei a miña tese doutoral á vez que traballaba e comecei a impartir clases na facultade.

"O xornalismo enfróntase a continuos retos pero hai que aceptalos e saber adaptarse"

Que o motivou a doutorarse?

Foi a raíz dunha viaxe que fixen aos Estados Unidos cando estaba dirixindo o diario La Región de Ourense no que tiven a oportunidade de visitar xornais, medios de comunicación e universidades norteamericanas que me fixeron ver as transformacións tecnolóxicas e económicas que se aveciñaban nos medios e na presentación dos contidos informativos. Esa viaxe marcoume bastante profesionalmente e decidín dar un novo impulso á miña formación.

Nesa traxectoria como docente, que valores lles transmitiu aos seus alumnos?

Aos que serían futuros xornalistas buscaba transmitirlles a experiencia da parte profesional, a perspectiva teórica e tamén a investigadora. Pero sobre todo intentei transmitirlles a necesidade de actualizarse permanentemente. O xornalismo enfróntase a continuos retos que poden ser impresionantes e mesmo dar medo, pero hai que enfrontalos e saber adaptarse a eles.

Nesta ocasión vostede tamén terá que adaptarse ao reto de dar o pregón nas festas da súa parroquia natal, como o enfronta?

Tratarei de falar pouco, de sintetizar o que quero transmitir. O máis importante nestas celebracións é que a xente desfrute do vermú e da música, que os veciños reciban ben aos visitantes, que sexan felices e que todos o pasemos ben.

"A Terra Chá no mundo do xornalismo creo que é das comarcas con máis colegas e xornalistas históricos"

Sobre que asuntos quere facer orbitar as súas palabras?

Gustaríame falar da identidade de Castro no último século, que se vai reafirmando cunha identidade específica vinculada á feira, o que considero o seu principal signo de identidade. As feiras non son máis que un instrumento de socialización, economía e tamén de comunicación. Precisamente quería vencellar esa identidade de Castro coa importancia da comunicación e aproveitar para recordar o xornalismo local e a importancia dos medios e os correspondentes locais.

Quedaralle tempo para recordar a algún colega?

Penso que si. A Terra Chá no mundo do xornalismo creo que é das comarcas con máis colegas e xornalistas históricos. No meu faladoiro non terei tempo a contabilizalos todos, pero teño contadas varias ducias de xornalistas históricos e outros novos nacidos nas terras chairegas e arredores. Así que mencionarei a algúns deles falecidos, sobre todo no ámbito de Castro, onde me parece pertinente recordar por exemplo a Trapero Pardo, a Arcadio Silvosa ou a Elías Ferreiro, entre outros.