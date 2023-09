Francisco Boyero: "El Encontro de Torneiros es una iniciativa magnífica"

Químico de profesión, el malagueño Paco Boyero descubrió hace más de 20 años lo que se podía hacer con un torno y desde entonces no ha parado, dedicándole aún "mucho más tiempo" desde que está jubilado. Habitual en las jornadas de Pravia o de Villafames, hace 15 años descubrió el Encontro Internacional de Torneiros da Madeira de Xermade y desde entonces solo se ha ausentado en dos ocasiones, ya que para él este tipo de reuniones, a las que define como básicas para aprender técnicas y métodos nuevos y para ver piezas interesantes, también le permite hacer nuevos amigos y pasarlo "muy bien".

¿En qué van a centrarse sus demostraciones en el Encontro de Xermade?

En el conocimiento básico del uso de la resina y sus posibles aplicaciones al torneado de la madera.

¿Qué le aporta la resina a las obras?

Es un material distinto que puede añadir un toque de color, un nuevo efecto decorativo o hacer posible una pieza de un trozo de madera que no se puede tornear solo. También se puede tornear independientemente para hacer piezas como cajas o bolígrafos y puede ayudar a introducir otros elementos como hojas, semillas... Creo que puede aportar mucho.

Ya participaba en 2014 en esta cita hablando de resinas, ¿en qué ha evolucionado el mundo del torno en estos casi diez años?

El mundo del torno evoluciona constantemente, con nuevas herramientas, técnicas, acabados, etc. En concreto, en las resinas cada vez hay de más tipos y mejores calidades.

¿Cómo descubrió el Encontro de Torneiros de Xermade?

Por internet. Lo descubrí en la octava edición y desde entonces es una cita obligada.

"La resina es un material distinto, que puede añadir un toque de color, un nuevo efecto decorativo o hacer posible una pieza de un trozo de madera que no se puede tornear solo"

¿Qué le pareció la iniciativa?

Magnífica, me descubrió un punto de encuentro de torneros, demostraciones, exposiciones y, sobre todo, amigos. Me compensa venir aunque el viaje sea muy largo.

¿Qué cree que ha significado para el mundo del torneado este evento?

Ha aportado mucho. Es un referente para los eventos que se han creado después, como los de Pravia o Villafames, y es la primera reunión de torneros a nivel nacional. Ojalá otras comunidades desarrollaran estas iniciativas para difundir el mundo del torneado en madera.

"Lolo es el maestro tornero de España, solo hay que verlo tornear un minuto para quedar admirado de su control de las herramientas y de la madera"

En Xermade le acompañan otros tres relatores en las demostraciones, ¿cómo los definiría?

Stewart (Furini) es un tornero imaginativo, siempre experimentando nuevas técnicas decorativas. Además es divertido, sigo sus vídeos desde hace tiempo. Jean Claude (Charpignon) es un tornero metódico, muy profesional, y sus piezas son obras maestras. Lolo (Castro) es el maestro tornero en España, solo hay que verlo tornear un minuto para quedar admirado de su control de las herramientas y de la madera.

A nivel personal, ¿cuándo se produjo su flechazo por el torno?

Hace unos 25 años compré un torno pequeño para hacer unas lamparitas y desde entonces no lo he dejado nunca y cada vez me gusta más.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta hacer?

Lo que más, probar técnicas, herramientas y materiales nuevos. Lo que menos, limpiar el taller.

¿Con qué maderas suele trabajar?

Fresno, haya y olivo, y algunas exóticas en menor grado. Hace años usaba mucho la de aguacate.

"Nuestro querido amigo Fernando Vérez, que en paz descanse, fue el mejor tornero que he conocido"

¿Quién es su tornero de referencia?

Me gustan muchos torneros conocidos, pero para mí nuestro querido amigo Fernando Vérez, que en paz descanse, fue el mejor tornero que he conocido. En la actualidad, Jean François Escoulen, por decir uno que admiro mucho.

¿Tiene alguna pieza favorita?

Muchas. Entre mis favoritas las de mis amigos, que conservo con un especial cariño y que agradezco mucho.

¿Qué consejo le daría a los principiantes?

Que le pongan ilusión, si pueden hacer un curso de iniciación que lo hagan y, como resumen, practicar y practicar.

¿Se puede vivir del torno?

Creo que es muy difícil y requiere mucho esfuerzo, creo que es un arte mayor el de tornear madera. Afortunadamente, lo compensa el disfrute y la satisfacción de tornear madera y crear piezas.