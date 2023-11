Fran Manresa: "Escribir era un desahogo y ahora es una aventura"

Se estrenó con el público con una colaboración en un libro de relatos. ¿Cuál fue el empujón?

Más que un empujón fue quitarme un ancla de encima. No tenía mucho tiempo. Soy impresor gráfico, padre y me dedicaba bastante al deporte, al ciclismo. Pero tuve una lesión y tuve que parar. Toda la frustración y las emociones de verme parado las dediqué a escribir con el objetivo de publicar un libro, era una ilusión muy grande que tenía.

Hace menos de un año lanzó su primera novela, El resurgir de Eridú. ¿Da más vértigo en solitario?

Es totalmente diferente, guste o no lo hiciste tú. La otra vez era una colaboración. Fue bien y fue una forma de darnos a conocer. Pero este es un proyecto mío, personal, una novela de 500 páginas que tiene mucho trabajo detrás, de documentación, de cuidado con los personajes...

¿De qué trata?

Es una aventura épica pero intento no llevarla mucho a la fantasía. Es una historia sobre el resurgir de la humanidad después del colapso de nuestra civilización y está basada en una leyenda sumeria. Siempre me gustaron mucho las civilizaciones antiguas.

¿Quién fue su primer lector?

Tuve un grupo de lectores cero. Estoy muy bien arropado. Lo que más me importaba saber era si valía la pena. Yo que soy todo lo contrario sentí muchas inseguridades para publicar. Cuando te expones tanto da más vértigo. Y me cuesta más creer en las buenas críticas que en las malas.

¿El síndrome del impostor?

Total.

En noviembre tiene prevista una firma de libros. ¿Cómo está siendo la acogida de la novela?

Muy buena. Se está vendiendo muy bien y lo que más me importa, a la gente le está gustando. Hay gente, de mis conocidos, que se sorprendió tanto que no sabes si darle las gracias o enfadarte porque al final piensas, ¿pero quién te creías que era yo? De todas formas valoro más las críticas del que no me conoce. Me gusta la opinión cruda. El que te quiere siempre te lo va a adornar más.

Iba a publicarse con editorial, pero al final es una autoedición.

Es un proyecto tan mío... Ya tenía todo listo, corregido, la portada... Que al final cuando ves las condiciones decidí autoeditar.

¿Qué es escribir?

Una liberación, un desahogo. Empecé a escribir por mí, es una forma de vaciarte un poco. Y ahora ya es una aventura porque implica interactuar con los lectores. Es una montaña rusa.

¿Se puede vivir de las letras?

Es imposible. Pérez Reverte dirá otra cosa. Pero para mí no es que sea muy difícil, es imposible.

¿Cuál es el reto ahora?

El objetivo es que la novela forme parte de una trilogía. Estoy escribiendo el segundo libro. Ahora estoy enfocado en eso.

¿Y el sueño?

Los que leen la novela dicen que es como ver una peli. Mi objetivo en el proyecto inicial era guionizarlo, pero no puedo con todo.

¿Cuándo llegan las musas?

No tengo musas ni bloqueos. Tengo disciplina de trabajo, escribo todas las noches con tranquilidad y calma, en el ordenador y con algún apunte en el móvil.