Fraguas: viaxe no tempo entre sensacións

Localización

Chegar a Fraguas non é doado, ao haber só camiños polo monte, algúns usados tamén para circular os camións que levan a pedra extraída das canteiras. Unha opción é coller en Parga cara a Becín, pasar Montemeá e dirixirse ás canteiras, o que permite ver tamén o abrigo Pena Xiboi e o Muíño da Ruxida.

Accesibilidade

En 2004 o Concello de Guitiriz habilitaba unha ponte no rego da Ruxida con cachotes das canteiras. Cando a vivenda estaba habitada tamén instalou placas solares para que os seus habitantes tivesen luz, ao non haber tendido eléctrico.

Propiedade

O lugar, que se atopa nos confíns da parroquia do Vilar, pertencíalle a una familia de Parga, mais hai anos pasaba a mans de Ingemarga, empresa que explota as canteiras e que tamén mudou de donos.

Entrada a Fraguas, coa gran cruz de pedra. C.PÉREZ

Un camiño definido por vellos valados que foron máis do que son, vetustas árbores que sobresaen coma parte dunha natureza que segue o seu curso, unha morea de pedras que dan silandeiro testemuño dun tempo que foi. Xa non é, mais intúese. Todo en Fraguas berra historia e conta un milleiro de historias. Coma a de Avelino e Luz, derradeiros caseiros, ata xa entrado o século XXI, dunha propiedade cuxos confíns se difuminan nos montes que a amparan. E tamén a das persoas que chegaron ata alí e se deixaron abrazar por un espazo único perdido no tempo.

Foi o que lle pasou a Helena Pais, quen se asentaba en Carballedo, na parroquia de Santa Locaia, no ano 2000, na procura da tranquilidade que ofrece a aldea. Alí xestiona, xunto a Mariana Roura, a hospedaxe Witericus e a nova cooperativa Das Aradas, e dende alí propón actividades. Esa busca de opcións,desta vez dun posible roteiro de senderismo, levouna a descubrir Fraguas hai apenas tres anos e abondaron un par de visitas para que deixase unha marca indeleble nela.

Casa en Fraguas. C.PÉREZ

"É un lugar que me impresiona moito", asegura, precisando que foi un amigo o que lle falou de que alí, perdida no medio da natureza, había unha casa. Mariana acompañouna e cando chegaron, a sorpresa foi máxima: "Parece o escenario dunha película, é ata asustador, porque non ves nada ao redor".

"Lévate a preguntarte Que vida habería aquí?, a pensar en como sería ese estilo de vida que xa non volve e nos cambios que houbo, algúns bruscos", di Helena, que incide en que non idealiza ese tipo de vida, "porque tería que ser dura", pero apunta que un lugar coma Fraguas a convida inevitablemente a "reflexionar e a tentar facer unha análise cultural e social do mundo no que vivimos".

Antigas construcións en Fraguas. C.PÉREZ

"É un complexo con moitas construcións de pedra, casa, hórreo, unha palleira enorme... seguro que nalgún tempo habería unha fragua", detalla Helena, que fala da proximidade ao Muíño da Ruxida e da posibilidade de que noutro tempo fose un camiño de feira. "Alí tería que haber unha vida impresionante hai décadas", medita unha muller que ata investiguou sobre a gran cruz de pedra da entrada. E é que Fraguas non deixa indiferente a ninguén.