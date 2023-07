Fotopoemas 2023: unha simbiose colectiva

Unha mestura cultural perfecta entre letras poéticas e imaxes fotográficas. Así se podería resumir o Fotopoemas 2023, unha proposta encadrada dentro da ampla programación das festas patronais do Carme e A Fraga das Pontes que non falla nunca á súa cita anual dende 2015.

"Un ano antes xa se fixera algo similar a través da asociación de fotógrafos Reollo, que xa non existe, e o grupo poético Alalá", contan estes últimos, implicados desde os inicios nunha iniciativa que dende a súa segunda edición organiza o Concello a través da área de Cultura, con Anabel Alonso, responsable da biblioteca municipal Enrique Rivera Rouco, como coordinadora.

Poema de Silvia Pardo. SONIA SUEIRO

"Chamo aos fotógrafos dun ano para outro por se queren participar de novo, e sempre aparecen algúns que deciden incorporarse. É o que máis vai variando", explica Anabel, quen dá máis detalles sobre o proceso que seguen para dar forma a unha mostra que se instala sempre como unha tradición no céntrico patio do colexio Santa María, e que poderá visitarse nesta ocasión ata o vindeiro día 30 de xullo.

Unha vez que están definidos todos os actores que se van a sumar á iniciativa, o que se fai é un sorteo bidireccional. «Os poetas propoñen un poema que é ilustrado polo fotógrafo ao que lle toca por sorteo, e tamén os fotógrafos propoñen ao poeta que lles toca unha imaxe para que escriban algo relativo ou o que lles evoque», contan os implicados, que valoran moi positivamente este singular proceso creativo.

"Hai moita variedade de estilos entre os poetas e os fotógrafos, por iso a maxia xorde cando se xuntan as dúas obras, é algo único", din os autores dos chamativos 22 traballos que están xa expostos nas lonas do colexio Santa María.

Ademais, tamén escollen por sorteo a un fotógrafo, entre todos os que participan (este ano o afortunado foi Javier Balseiro), e constrúen un poema colectivo. O desta última edición leva por título Cadáver exquisito, e é o que acompaña a imaxe que ilustra o cartaz dunha curiosa exposición na que tanto as fotografías como os versos son de estilos moi variados, e cuxo pistoletazo de saída sempre coincide cun recital no que se proxectan tamén as imaxes.

Hainas de paisaxes locais (do lago ou das ruínas da antiga biblioteca, por exemplo), pero tamén de fóra das nosas fronteiras, ademais de retratos familiares ou traballos máis conceptuais.

Poema de Santi del Moral. LUIS DÍAZ-FAES

En canto á poesía, ocorre un pouco o mesmo. "Haina máis intimista, con tintes sociais, paisaxística e ata erótica", explican os seus autores, que nesta iniciativa buscan sorprender a todo tipo de públicos e ver como acolle a xente propostas máis arriscadas que non xurdirían sen esa simbiose entre artistas.

"Moita da xente que se detén a mirar probablemente é a única vez en todo o ano que le poesía. As imaxes axudan moito e serven como imán para captar a súa atención", explican os fotógrafos, mentres o resto de participantes defenden que o éxito desta iniciativa está por enriba de todo en "sacar a cultura á rúa".

"A xente non ten que ir a ningún sitio pechado para ler os versos ou contemplar as imaxes. Están ao alcance de todo o mundo, e iso é o que fai que funcione e que esta iniciativa sexa un éxito", din, esperanzados en que a maxia continúe moitos anos máis.

Con nome propio: once fotógrafos con raíces pontesas

Nesta nova edición da proposta participan un total de once fotógrafos con raíces pontesas. Todos repiten experiencia, aínda que se incorporaron nas últimas edicións novas facianas afeccionadas ao mundo da imaxe. Nesta ocasión, hai fotos feitas por Javier Álvarez, Javier Balseiro, Diego G. Cereijo, José Manuel Cazás, Marisol Souto, Luis Díaz-Faes, María José Alén, Irea Cendán, Candela Prieto, Vanesa Cebreiro e Sonia Sueiro.



Poetas

Os que sempre repiten e nunca fallan dende os inicios desta iniciativa son os integrantes do grupo Alalá, conformado por media ducia de voces poéticas da vila, entre as que están Silvia Pardo, Santi del Moral, Aníbal Ánxel, Ofelia López, Gloria David e Mari Carmen Freire.



20 candeas

Vinte son as candeas que soprará neste 2023 o grupo poético Alalá, que ao longo do ano celebra varios recitais no municipio. Varios dos seus membros xa teñen publicacións feitas a nivel individual, e proxectan facer unha escolma colectiva para conmemorar este aniversario redondo.