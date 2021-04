Una fotografía de bomberos de Vilalba en apoyo a Candia reabre la polémica

Una foto de un grupo de bomberos del parque comarcal de Vilalba en apoyo a la líder del PP de Lugo, Elena Candia, reabrió la polémica suscitada hace semanas tras un comentario del presidente de la Diputación, José Tomé, sobre su vestimenta.

En la imagen, siete bomberos aparecen uniformados y delante del parque comarcal de la capital chairega bajo el lema Viste como queiras y un lazo de leopardo se superpone sobre la fotografía, el mismo que utilizó el PP en su campaña en apoyo a la presidenta provincial del partido.

La instantánea, que en un primer momento generó dudas por si se podría tratar de un posible montaje y que incluso algunos bomberos desconocían, fue corriendo como la pólvora de teléfono en teléfono, provocando los primeros posicionamientos.

También hubo reacciones de sorpresa ante una reivindicación política utilizando el nombre del parque comarcal y la imagen del colectivo.

El sargento jefe del parque, Tomás Losada, aseguró que solo participaron en esa fotografía siete bomberos del servicio ubicado en Vilalba, y confirmó que no era un posicionamiento colectivo.

Los demás bomberos –actualmente hay 19 en total en el parque–, aseguró, se desvinculan "completamente" de todo lo que tenga que ver con esa imagen. "O resto non queremos posicionarnos a nivel político de ningunha parte", expresó Losada.

Desde el consorcio decidieron no hacer ningún tipo de declaración sobre la fotografía, aunque dejaron claro que aunque oficialmente no tenían constancia de nada sí conocían la imagen. "O presidente xa pediu desculpas no seu momento e é un tema pechado", expresó la gerente del consorcio, Marta Rouco.

También se pronunciaron en el mismo sentido desde el PSOE. La diputada provincial y portavoz Pilar García Porto aseguró que "o tema está zanxado dende o momento no que o presidente pediu desculpas" e incidió en que la fotografía de los bomberos es una "acción a título individual, non unha acción conxunta".

Los parques de bomberos están en plena negociación del convenio colectivo.