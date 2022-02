Formoso postula As Pontes para el traslado de Ence: "Su capacidad está demostrada"

El concello coruñés de As Pontes vuelve a postularse para albergar una futura Ence en el supuesto, eso sí, de que la justicia decrete el cierre de la planta de Lourizán y el traslado llegue a buen puerto.

La candidatura todavía dista de ser oficial, pero quien la sube a la palestra es el líder del PSdeG y alcalde del municipio, Valentín García Formoso, que deja entrever que su apuesta por trasladar la fábrica al interior de A Coruña sigue igual de vigente que hace 15 años. El socialista empezó en 2007 su mandato en el Consistorio pontés con la prioridad de conseguir captar la pastera y hoy mantiene intacto ese interés por dar cobijo a la factoría.

En respuesta a preguntas planteadas por este medio, el socialista recordó que As Pontes "estuvo a punto de albergar una fábrica de celulosa" y que en la actualidad "tiene una fuerte mentalidad industrial" y un posicionamiento que fácilmente podría "encajar" con las necesidades de la pastera. "Está próxima a los recursos forestales e hídricos, está ubicada en el eje de comunicación Ferrol-A Mariña, y próxima al puerto de Ferrol". Condiciones que, en su opinión, evidencian que "está demostrada su capacidad" para acoger la papelera.

Formoso cree que "lo prioritario son los trabajadores" pero defiende que "no podemos admitir que Ence piense en trasladarse a Navia y tener a Galicia como su huerta de eucaliptos"

FONDOS. Formoso asegura que "sobre este asunto no ha habido ningún contacto" entre el Concello y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin embargo, es 'vox populi' que su apuesta coincide con la postura de la ministra Teresa Ribera. De hecho, en una reciente visita a Galicia (celebrada hace cuatro semanas) la socialista dejó caer que As Pontes y Cerceda eran localizaciones prioritarias para el Ministerio por ser zonas de "transición justa". Ambos municipios se han visto afectados por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama y, por ello, son susceptibles de captar fondos europeos que, llegado el caso, podrían utilizarse para financiar la nueva planta.

PLANTILLA. Formoso incide en que "hay que ser cuidadosos cuando hablamos de posibles traslados" y subraya que "el factor humano es el que más debe pesar en la toma de decisiones". "Hay 400 familias que dependen de Ence y esa debe ser la prioridad", defiende.

El socialista dice ponerse "en la piel de los 400 trabajadores que dependen directamente de la planta de Ence en Pontevedra" y por ello considera que "hablar de traslados de la planta alegremente, sin una evaluación seria de esa posibilidad, genera una incertidumbre que no podemos permitir pensando en esas familias".

Valentín González Formoso. MONCHO FUENTES

El regidor pontés insiste en que "lo prioritario son los trabajadores, por encima de cualquier otra cuestión", pero también advierte de que "Galicia no puede quedarse sin industria transformadora de la madera". "Lo que no podemos admitir es que Ence piense en trasladarse a Navia y tener a Galicia como su huerta de eucaliptos. No lo vamos a admitir. No podemos ser solo los que plantan, cortan y transportan la madera. Queremos también que la ingeniería, el conocimiento... también se haga valer en Galicia. Si Ence apuesta por Galicia, Galicia apostará por Ence, pero con respeto a los trabajadores y garantizándoles un futuro donde, repito, son lo prioritario".

ESCENARIO. La primera vez que Formoso ofreció los terrenos de As Pontes para albergar la pastera (en 2007) el escenario era distinto. El bipartito (PSOE-BNG) llevaba las riendas del Ejecutivo gallego y la previsión era que Ence debía abandonar Lourizán en 2018, coincidiendo con el fin de la concesión de Costas.

La hoja de ruta se mantuvo con la entrada del PP en el Gobierno gallego. En 2009 Feijóo aseguraba que no cabía la posibilidad de "manter Ence na ría" y que el traslado era una "decisión persoal" suya y una "vontade clara" de su Gobierno. Sin embargo, los hechos ocurridos a posteriori acabaron provocando un giro de timón. Primero con la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2013, que abrió la puertas a prorrogar la concesión, y luego con un viraje en el PP autonómico que, amparado en la crisis económica, pasó a defender la continuidad de la pastera en la ría pontevedresa.

La concesión fue prorrogada por el Gobierno en funciones de Rajoy hasta 2073, pero tres recursos del Concello de Pontevedra, la APDR y Greenpeace amenazan con dejarla sin efecto. La Audiencia Nacional ya ha dicho que la moratoria fue ilegal, por lo que el futuro está literalmente en manos del Tribunal Supremo.

Cerceda, también en el punto de mira

El concello de Cerceda, también situado en la provincia de A Coruña, es otra de las zonas calificadas por la ministra Teresa Ribera como prioritaria para albergar una nueva pastera. En cambio, su alcalde, Juan Manuel Rodríguez, asegura que "no ha habido ningún contacto" con el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el asunto y que esta circunstancia le lleva a no entrar en valoraciones sobre el posible traslado de la factoría al municipio.

¿Qué dice la empresa? Ence evaluó mediante una consultora externa las opciones de As Pontes y Cerceda junto a más de 300 posibles ubicaciones en Galicia y en todos los casos concluyó que ninguna de ellas era viable. La empresa mantiene que su continuidad en la comunidad solo es posible en Lourizán y que, en el caso de que la justicia anule la concesión, la previsión es desviar la producción a Navia, donde tiene proyectada una nueva planta de viscosa.

Nueva protesta a favor de la adscripción

CC OO celebrará el viernes 18 una nueva manifestación para solicitar la adscripción de Ence al Puerto de Marín. La adhesión ha empezado a ser tramitada por la Autoridad Portuaria con el fin de sortear las sentencias en contra de la prórroga, aunque hoy su viabilidad no está garantizada. La última palabra depende del Ministerio de Transición Ecológica, que salvo que el Supremo valide la prórroga, es contrario a que Ence permanezca en Lourizán

