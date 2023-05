Formoso pide apoyo para "non dar nin un paso atrás en avances sociais"

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, llamó este jueves a todos los progresistas de Galicia a que acudan a votar este domingo ya que entiende que no se puede permitir "dar ni un paso atrás nos avances sociais" que lograron los gobiernos socialistas desde los ayuntamientos.

Formoso lanzó este mensaje en el mitin central de la campaña que tuvo lugar en Cine Alovi de As Pontes, donde el número uno de los socialistas gallegos estuvo acompañado por el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.

Fue el acto principal de la campaña local que el jefe de filas de los socialistas gallegos desarrolla en As Pontes, donde se presenta para revalidar la alcaldía que regenta con una amplia mayoría absoluta.

Desde este escenario, Formoso se dirigió a toda la población gallega que está llamada a las urnas este domingo para que acudan a votar y "non teñan que arrepentirse" el lunes o durante los siguientes cuatro años con los "pasos atrás" en todo lo conseguido en derechos y transformación de los pueblos y ciudades.

Formoso sostuvo que los socialistas tienen un bagaje de "garantir as pensións públicas, xestionar os fondos europeos, defender a sanidade e a educación pública e de calidade ou dinamizar economicamente os concellos", que son los principales argumentos para que la ciudadanía opte por un alcalde o alcaldesa del PSdeG este domingo. Así, pidió el voto para las listas socialistas para "non ceder" en todos estos ámbitos y no volver al "desgoberno ou á corrupción".

El aspirante a revalidar la alcaldía defendió que se presenta debido a su "compromiso persoal de liderar a revolución industrial que xa se está acometendo en As Pontes", así como para "asentar o pobo como o principal enclave industrial de Galicia".

Así, intentará repetir como alcalde para tutelar la incorporación de "sectores estratéxicos novos" en As Pontes, como el forestal, el del almacenamiento energético o el de la generación de combustibles sin emisiones.

"Os dereitos deféndense nas urnas"

Por su parte, José Ramón Gómez Besteiro destacó a Formoso como "un alcalde que, tras o peche anunciado da central térmica, soubo ler o futuro das Pontes" y "soubo interpretar moi ben as oportunidades que se abren para o seu concello da man da política de transición enerxética e dos fondos europeos".

De su compañero y secretario general del partido resaltó su capacidad de lucha por la que, "lonxe de conformarse", "arremangouse para atraer novos proxectos industriais que xeren emprego no pobo".

"As vivendas sociais constrúense nas urnas, a sanidade pública deféndese nas urnas, os dereitos das mariscadoras deféndense nas urnas, en definitiva, os teus dereitos deféndense nas urnas", añadió Besteiro, que pidió que el domingo "ninguén quede na casa" para impulsar al PSOE en estas trascendentales elecciones.