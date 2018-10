Formoso llama a que las primarias socialistas no sean un "lodazal"

El PSdeG afronta la preparación de las elecciones municipales del próximo año pendiente del resultado de las primarias en tres de las principales ciudades, ante las que el líder provincial del partido en A Coruña, Valentín González Formoso, llama a evitar que el proceso se convierta en "un campo de batalla". Con todo, defiende como algo positivo el número de aspirantes que han dado en paso en A Coruña o Ferrol —dos de las urbes en las habrá competencia, junto a Ourense—, como un síntoma de que "hai vida" en el PSdeG.

"A demostración de intelixencia é que recorrer ao proceso máis difícil de elección de candidato [con primarias] non se convirta nun campo de batalla, nun lodazal para ferir as perspectivas electorais dun partido", aseguró el también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes en una entrevista a la Cadena Ser. González Formoso confía, con todo, en que los socialistas obtengan buenos resultados en las municipales, también en la provincia coruñesa, que le permitan mantener la Diputación.

A partir de ahí, mira más allá para advertir de que lo que deparen los comicios locales será determinante de cara a las aspiraciones futuras del PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico. "A peza municipal é clave para gobernar outras instituciones", aseguró, convencido de que esos resultados "condicionarán as posibilidades de chegar á Xunta", con Gonzalo Caballero como candidato.