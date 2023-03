Formoso no desvela si será el candidato en As Pontes, lo que se sabrá "en días"

El secretario general del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, evitó el domingo desvelar si se volverá a presentar, en la que sería su quinta vez al frente de la lista socialista, como candidato a la alcaldía de As Pontes en las próximas elecciones municipales, algo que se sabrá "en pocos días", según avanzó.

Durante la presentación de Manuel Cuíña como candidato socialista a la reelección como alcalde de Silleda, Formoso aseguró que As Pontes tendrá "una candidatura excepcional" y "será de mucha calidad", pero sin querer precisar si repetirá él mismo para la reelección.

"En breve lo sabréis, hay noticias más importantes, no quiero darle la trascendencia que no tiene", respondió González Formoso a las preguntas de los periodistas a este respecto, tras considerar que el interés por si será o no candidato en la localidad coruñesa es "lógico".

El alcalde de As Pontes desde 2007 y presidente de la Diputación de A Coruña desde 2015 aprovechó para reivindicar que los alcaldes y alcaldesas socialistas tienen como "dos grandes banderas" la protección social y el empleo de calidad y, junto a la cultura, el partido "las enarbola en todas las villas donde tiene representación municipal".

Formoso destacó también la "importante" concentración de gente reunida en Silleda para la presentación de la candidatura de Cuíña como reflejo "de la vinculación que tiene el PSdeG con los pueblos, villas y ciudades donde lleva tiempo siendo la referencia municipal".

Además, quiso poner en valor el papel de los alcaldes como referencia política de los municipios, por lo que el PSdeG "viendo la trascendencia de ese papel, ofrece a la sociedad gallega los mejores equipos, las mejores personas, mujeres y hombres" para ocupar estos puestos.