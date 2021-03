Unha formación moi 'real'

Non teñen nada que ver coa realeza nin coa elite. Non hai na súa familia nin condes nin duques. Pero os irmáns vilalbeses Brais e Manuel Lamela tiveron a oportunidade, como centos de rapaces de medio mundo de diferentes nacionalidades e clases sociais, de estudar como bolseiros en Colegios del Mundo Unido. Unha institución que saltou hai unhas semanas ás portadas dos xornais e revistas e a todas as televisións por ser onde cursará o bacharelato a princesa Leonor, a futura raíña de España.

Esa imaxe que se deu a través dos medios de comunicación "dos colexios como espazo elitista falta un pouco á realidade", defende Brais, o maior dos Lamela, que foi o primeiro en vivir esta experiencia de dous anos que foron "os máis importantes da miña vida", afirma sen ningunha dúbida.

"Fun sen saber moi ben que era aquilo pero fascinado pola idea de compartir unha experiencia educativa baseada no coñecemento doutras culturas, no respecto ao medioambiente e na independencia intelectual", explica o mozo vilalbés, mentres recorda como foi o proceso de admisión.

"Estivo baseado non tanto no expediente académico como na curiosidade, na motivación intelectual e no compromiso activo", indica Brais, que finalmente, e despois das pertinentes probas, se fixo cunha praza para estudar no colexio do Adriático, en Italia.

Os dous defenden que esta institución, cun sistema educativo moi diferente ao que poderían seguir aquí, abriulles ao mundo

Pola súa banda, Manuel tivo a oportunidade de achegarse a esta institución a través dos ollos de seu irmán. "Cando o fomos visitar na súa graduación, encantoume o colexio e todo o ambiente que xiraba en torno a súa comunidade", indica o pequeno dos Lamela, que non dubidou en probar sorte, superar as probas e voar aínda máis lonxe, ata un centro da India.

"Os dous anos que pasei no colexio UWC Mahindra estiveron cheos de experiencias únicas, como viaxar a Calcuta para traballar cunha asociación que pelexaba polos dereitos das traballadoras sexuais ou facer expedicións de varios días en montañas de diferentes lugares da India", relata o mozo, recordando que a finais do pasado ano tiñan previsto facer unha expedición ao Himalaia "que se cancelou debido á pandemia".

E é que Colegios del Mundo Unido ofreceulles a estes dous mozos vilalbeses un sistema educativo moi diferente ao que poderían seguir nun instituto da súa vila, e baseado nunha educación multicultural que lles abriu as portas ao mundo.

Iso é o que pensa Brais, mentres enumera algunhas das cousas que tivo a oportunidade de vivir durante a súa estadía no colexio do Adriático. "Coñecín xente de moitos países, realicei servizos sociais coas comunidades migrantes de Italia, viaxei por Europa e discutín sobre procesos políticos complexos con xente que os vivira de primeira man", lembra con notable nostalxia.

"Algo que tamén me encantaba era que tiñamos moita liberdade para organizar e propoñer actividades"

Manuel tamén recorda de maneira especial as sesións semanais que compartía con outros estudantes e nas que se organizaban "discusións, por exemplo, sobre o conflito palestino-israelí que estaban lideradas por alumnos de ámbolos dous países". "Algo que tamén me encantaba era que tiñamos moita liberdade para organizar e propoñer actividades", engade o irmán pequeno dos Lamela, cualificando o seu paso polos colexios "como unha experiencia multicultural que che permite aprender sobre o mundo véndoo dende diferentes perspectivas".

Unha idea que tamén comparte Brais. "Aínda agora sinto de maneira moi palpable a influencia que me deixaron os colexios", di un mozo que cre que a súa forma de ensinar e de investigar está moi marcada por "unha curiosidade constante por explorar outras perspectivas, outras maneiras de ver o mundo, rexeitando que existe unha historia única". Unha das ensinanzas máis importantes que adquiriu durante a súa etapa nesta institución na que se formará a futura raíña.

"Tamén agora, que os colexios parecen un espazo reservado aos privilexiados, animo a rexeitar esa historia como a única historia posible", engade Brais, quen espera que as portas dos colexios continúen "abertas para moitos".

"Tamén agardo que estas noticias inspiren a xente das clases sociais máis diversas a perseguir un soño que a min me cambiou a vida". A el, e tamén ao seu irmán Manuel.