Formación mecánica de tecnología punta

El IES Lois Peña Novo de Vilalba presentó este martes un equipo Adas (Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción) ante los alumnos de los ciclos de mantenimiento de vehículos, un acto en el que se explicó su funcionamiento y se dieron los puntos básicos para su instalación y utilización.

El centro chairego adquirió esta novedosa máquina gracias a una subvención de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia dirigida a la formación de los docentes en cuestiones vinculadas a la asistencia en la conducción, y valorada en 4.000 euros.

Juan Díaz, profesor en el IES Lois Peña Novo, explica que "os coches actuais levan moitas axudas, e o equipo Adas serve para calibrar as cámaras, os radares e os sensores do vehículo e que así todo estea axustado".

El docente considera que "saber empregar esta máquina é bastante importante a día de hoxe xa que as axudas de condución están á orde do día e son moi beneficiosas para a seguridade, pero se non se saben reparar nin colocar, só darían erros no vehículo", a la vez que añade que fue este el motivo por el que pidieron la formación específica.

Esta adquisición es una "novidade tanto en institutos como en talleres, xa que en España hai moi poucas e é moi bo que o centro conte cunha delas, o que vai facer que tanto os profesores como os alumnos poidan empregala con fiabilidade", indica.

"As máquinas deste tipo adoitan estar feitas só para unha marca en concreto, pero esta é unha das poucas que se poden usar en vehículos independentemente da casa que os fabrique, o que lle dá unha versatilidade que nos vén moi ben á hora de aprender, e tamén á hora de ensinar", expone el profesor.

El equipo Adas que incorporó el centro vilalbés está orientado, en primer lugar, a formar a los docentes de mecánica del instituto, que deberán familiarizarse y entender bien la máquina.

"Está orientada para o profesorado do taller, pero ímola ir introducindo pouco a pouco nas clases cos alumnos para que cando traballen saiban como se emprega, xa que consideramos que é un engadido que lles vai axudar cando entren no mundo laboral", apunta Juan Díaz, muy contento con la oportunidad de contar con una máquina de estas características en el centro.