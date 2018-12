Forget la France!!: 200 razones para escuchar

Hace apenas un año, Tamara Román Rodríguez (voz y percusión), Roi Álvarez Climan (guitarra eléctrica y voz), Carlos Charly Roibás Viña (batería y cajón), todos ellos de Outeiro de Rei, y Alfonso Carballo Puebla (bajo) y Darío Fernández Lorenzo (staff), de Castro de Rei, seguían caminos separados. Hoy, son 200 las razones que los unen sobre el escenario bajo un sello con vocación de futuro: Forget la France!!

Con un nombre así, la pregunta es obligada. ¿De dónde surge? La respuesta hay que buscarla en la infancia de Roi, impulsor de esta apuesta musical junto a su amigo Charly. "Cando de pequeno lle pedía algo a meu pai, sempre me dicía ‘Olvídate’ e eu contestáballe ‘De Francia’, así que cando buscabamos nome acordeime, traducímolo, pensamos que soaba ben e quedamos con el", explica Roi.

Charly y él ya habían compartido formación previamente, y tenían claro que querían apostar por un estilo indie rock y por una formación permanente, que no se viese lastrada por una dualidad habitual en los músicos gallegos: compaginar orquesta y grupo.

Y todas la piezas fueron encajando hasta llegar a la formación actual, donde la disparidad de edades, laboral o de bagaje musical suman a la hora de construir un proyecto común. Porque todos comparten objetivos: combinar temas propios con versiones de sus grupos de referencia (les encantaría hacer una gira de tributo a Leiva); sumar cuantas más actuaciones mejor, apostando por los festivales pero sin descartar otros escenarios, como salas o pubs que les permitan también hacer acústicos (sus próximos conciertos son el día 14 en el restaurante Anllo de Muimenta y el 29 en el Sagitario de Castro); e ir ampliando fronteras, con la posibilidad de hacer una gira por Sudamérica como meta soñada.

Como paso necesario y carta de presentación, están a punto de presentar su particular regalo navideño, un trabajo discográfico con siete temas propios que lleva por título 200 razones. No son las que los unen, sino el número "de motivos que tes para olvidarte dunha persoa", explican.

Y es que desde Tranquila señorita, la primera canción de Roi "e a que máis lle gusta a xente" (la letra y la música suelen partir de el, aunque los arreglos son cosa de todos), en sus canciones están muy presentes el "amor e o desamor, as historias próximas", aunque no sean su única temática, como en Valiente cobarde, que aborda los incendios desde la perspectiva del incendiario. Y quizás no esté en el disco, pero en sus directos no puede faltar Coma o can ao panadeiro, su único tema en gallego,compuesto casi como una broma en el bar Paco de Castro y que es el cierre de sus conciertos.

Para hacer posible este primer trabajo discográfico han contado con la colaboración de Víctor Nemoral, Carlos Valdés y David Taboada, además de la inestimable ayuda de Jahel Piñeiro, de 8 Estudios de Lugo, donde grabaron el resultado de muchas horas de ensayo en casa de Roi, a cuyos padres y vecinos agradecen su comprensión y apoyo, extensivo a Jairo Varela y Santiago Amorín, integrantes del proyecto inicial.

Sus seguidores, y ellos mismos, ya han iniciado la ilusionante cuenta atrás para escuchar —el EP estará disponible en plataformas digitales, puntos de venta físicos y conciertos— esas 200 razones de Forget la France!!