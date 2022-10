Fonte de Señorín: aquel lavadoiro de murmurio sen fin

Localización

Dende o núcleo de Reigosa, seguindo a LU-P-1106 cara a Pacios, hai que percorrer uns 500 metros e coller por unha pista á dereita, onde está a parada do bus, cara a Rigueira. Uns 400 metros despois hai unha corredoira, tamén á dereita, que leva á fonte. As coordenadas son 43°16’41.2”N 7°22’45.1”W.

Cambio

Recibe o seu nome do barrio ao que pertence, o de Señorín. Antigamente era un lavadoiro comunal, pero hai uns anos reformouse por completo e hoxe é unha fonte de pedra con dous canos. Pasou, di María, de "patiño feo" a "belo cisne".

Roteiro

Coincidindo coa feira de Reigosa, prevese organizar unha andaina que pasará pola fonte e outros lugares, para dar a coñecer a toponimia propia da zona. A que había prevista para o día 29 de outubro suspendeuse antes as previsións metereolóxicas adversas

Fonte e, ao fondo, casas do barrio. C.PÉREZ

Pouco ten que ver a fonte de Señorín de hoxe co que era antano, aínda que o sentimento que xera naqueles que medraron ao seu carón perdura. Sábeo María López, natural da Casa de Fausto de Reigosa, parte da directiva da asociación sociocultural desta parroquia da Pastoriza, profesora de Lingua Galega e Literatura e coodinadora do club de lectura Entre Liñas.

"A fonte de Señorín era un lavadoiro público; a miña nai, acompañada do resto das veciñas, ía lavar alí a roupa dos seus descendentes e tamén do resto da familia que vivía na casa", lembra María de Fausto sobre uns tempos que pouco teñen que ver cos de hoxe. Daquela, o manancial era un punto de encontro. "Alí tiñan lugar as conversas das mulleres da contorna e, con toda seguridade, se a fonte falase...ardería Troia!", bromea María sobre aquel constante murmurio de antano.

Camiño de acceso cara a fonte. C.PÉREZ

Hoxe non se escoita o rumor das voces. Ás veces non se oe nin o da auga. Hai natureza. Hai silencio, crebado polo trilo dos paxaros, por algún motor ao lonxe. É doado facer memoria, como fai María: "Ese lugar é morriñento para min pola súa evocación á muller rural galega dos 50 e 60. Mulleres farturas de loita e fame. Mulleres sen ansia de liberdade afogadas polo patriarcado. Mulleres cargadas de trapos que, entre conversa e conversa, se lavaban naquel lavadoiro público e común".

A fonte estaba pretiño da súa casa, así que era un lugar de xogos para ela, deses onde se gravan recordos que perduran para sempre: "Servíame para desafiar o equilibrio, unha metáfora da vida. Os meus peíños puerís camiñaban, acotío, pola parede do lavadoiro un diante doutro ante a atenta mirada das mulleres que xa non lavaban os seus trapos, senón as tripas dos porcos na matanza".

Contorno da fonte. C.PÉREZ

María oe coma se fose onte aquilo que lle repetían "ata a saciedade": "Marííííía, vas caer no piu!!! E viute o demo!!! Es ben Perico!!". E caeu no piu. E aprendeu o significado da expresión arder as uñas. E tocoulle "nas xeadas mañás do mes de Nadal" lavar as tripas, as que consideraba "noxentas" e cuxo fedor non se esquece.

María de Fausto segue gustando de ir á fonte. Sentar alí. E mergullarse nas lembranzas daquel vello lavadoiro que pouco ten que ver co que hoxe é a fonte de Señorín.