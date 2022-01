Fonte de San Benito de Baldomar: Unha tradición, un santo e un manancial

O lugar

A Fonte de San Benito de Palermo está na marxe dereita da N-6, só uns metros despois da igrexa de Baldomar, á que se chegaba por unha senda hoxe desaparecida, e pouco antes do punto quilométrico 521.

Reparación

O Concello de Begonte rehabilitou fai pouco a cuberta do antigo lavadoiro comunal, ampliándoa para cubrir tamén a fonte e cun deseño e uns materiais máis acordes ao contorno.

Advocación

O santuario de Baldomar goza de gran devoción, polo que nel se celebran misas con frecuencia.

San Benito de Palermo (1524-1589) foi un relixioso italiano canonizado en 1807, que tamén é coñecido como San Benito o Africano, o Moro ou o Negro, precisamente polas súas orixes, xa que era fillo de escravos, levados a a Italia dende África para traballar nunha plantación. A devoción por este santo negro, estimulada polas ordes franciscanas, estendeuse por distintas partes do mundo e tivo unha especial incidencia en Galicia, onde tamén chegaba ata Begonte, onde hoxe segue a ser lugar de peregrinación, e non necesariamente relixiosa, a fonte da parroquia de Baldomar que leva o seu nome.

A estrutura pétrea data do ano 1881, segundo a lenda gravada xusto enriba da pequena figura do santo, acubillado nun buraco dende o que pasa os días oíndo correr a auga a través dos dous canos que canalizan a auga do manancial e recibindo visitas, pois son moitos os que acoden ata este lugar para levar unhas augas quizais non milagreiras, pero si moi boas, na opinión dos que gustan de bebelas.

Ao seu carón consérvase un vello lavadoiro comunitario, hoxe sen uso, e ben preto está a igrexa. O patrón parroquial é San Xoán, máis San Benito é o santiño de referencia e a principal romaría, de gran afluencia e na que se bendicían animais, é en setembro.