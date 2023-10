A fonsagradina Andrea Barreira gaña o VII Premio Agustín Fernández Paz

A escritora e xornalista Andrea Barreira Freije, natural da Fonsagrada, acaba de converterse na gañadora da sétima convocatoria do Premio Agustín Fernández Paz de Literatura Infantil e Xuvenil pola Igualdade, convocado polo Instituto de Estudos Chairegos (Iescha), o Concello de Vilalba e Edicións Xerais.

A autora fíxose co premio coa obra Quen precisa unha avoa?, baixo o lema #Eunonteñoavoas. O xurado, que escolleu a novela por unanimidade, destacou que ten "un innovador enfoque sobre o idadismo, a toma de consciencia sobre as necesidades das avoas por parte das crianzas, así como a importancia da observación e dos coidados nas residencias de maiores".

"A conciliación familiar, o tecido da rede de afectos e a sororidade entre todos os personaxes son outros temas desta novela que transmite a autora a través do humor", destacaron dende o xurado, conformado por Manuel Bragado, da editorial Xerais, e os escritores Beatriz Maceda e Pablo Nogueira, o premiado na anterior edición do Premio Agustín Fernández Paz, tras reunirse no local do Iescha en Vilalba este sábado pola tarde.

"O premio está totalmente consolidado", valorou a presidenta do Iescha, Marisa Barreiro, que explicou que se presentaron este ano un total de 15 obras ao certame.

Manuel Bragado, pola súa parte, tamén destacou que o premio "xa está plenamente consolidado" e subliñou a calidade das obras. "É sorprendente todos os anos, por unha parte pola boa acollida que están tendo os libros, pero tamén porque están aparecendo autores novidosos ou que obteñen o seu primeiro gran premio ao presentarse a este certame. Pasou o ano pasado con Pablo Nogueira, e volveu pasar este ano con Andrea Barreira", dixo Bragado, que augurou para esta nova obra un importante futuro. "Vai ser un libro importante. É moi innovador, emocionante e conmovedor", dixo o membro do xurado, que recoñeceu que, pese a que o gañador foi escollido por unanimidade, dos 15 traballos presentados había cinco "que mereceron o noso interese". "Sempre é difícil tomar unha decisión deste tipo", engadiu.

Andrea Barreira foi xestora cultural, tradutora, locutora ou pedagoga e imparte obradoiros de escritura. Ten varias obras xa publicadas, como Non hai luz sen oscuridade ou Palabra de bruxa, que foi finalista na Gala do Libro Galego en 2019. Este premio implica un galardón de 3.000 euros e a publicación da obra.

O libro de Pablo Nogueira Ringo. Memorias dun coello fedello, gañador da sexta convocatoria, está publicado dende hai un mes, pero aínda non se presentou oficialmente. Estanse pechando as datas para facelo en Vilalba. O que si xa ten programado o Iescha é a gala na que se recorda a Agustín Fernández Paz e na se lle dá o recoñecemento ao gañador. Será o 2 de decembro.

Andrea Barreira e Pablo Nogueira xa forman parte da historia deste premio con María Reimóndez, Rosa Aneiros, Antía Yáñez, Iria Misa e Lois Pérez.