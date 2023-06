"Os bolsos de gancho foron todo un acerto e teñen moi boa aceptación"

Ultimamente está facendo bolsos de gancho, que suma ao resto de pezas que confecciona. Como comezou con eles?

Eu toco na banda municipal, e cando fomos a unha procesión a Lugo, por Semana Santa, vin un bolso feito a gancho nun escaparate. Deume por mirarlle o prezo e era moi alto, e púxenme a pensar en facelos eu, ata que me decidín por intentalo. Foi todo un acerto, xa que teñen moi boa aceptación.

Foille complexo ou doado?

O que é facelo pareceume sinxelo dende o primeiro momento, non é unha peza que sexa moi complexa. Iso si, precisaba uns peches e non sabía onde os había, parecíame difícil atopalos, pero ao final din con eles. Despois, tamén pasa que eu son de facer e de desfacer ata que queden perfectos e ao meu gusto. Ademais, son lavables, e xa os fixen de modelos distintos, todos únicos. Enfronteime a cousas moito máis complexas, como o manto e o vestido da virxe das Dores de Meira.

Diría que ese foi o traballo máis complexo de todos os que fixo?

Sen dúbida, facer o manto e o vestido foi o máis duro ao que me enfrontei. Deume moitísmo traballo, ademais de que eu son unha persoa que fai gancho de sempre, dá igual onde estea, pero con isto non. Tíñame que poñer na casa e concentrarme exclusivamente niso durante horas. Ademais, comecei en xaneiro e tiña que estar listo para Semana Santa, e o ter data límite faino todo máis complexo, xa que eu son unha persoa á que non lle gusta ter tempos marcados. Iso si, cando o rematei quedei moi satisfeita e moi agradecida pola confianza e polo recoñecemento da xente.

Volvería aceptar unha tarefa dese estilo?

Si, de feito dende aquela xa fixen máis similares. Pero coa condición de non ter unha data de entrega establecida. Preciso de moitas horas e non podo consentir que me marquen os tempos.

Tamén daba clases de artesanía en diversos concellos. Ségueo facendo?

Xa non, parei de dar cursos, porque o tempo é moi limitado e quérollo dedicar a outras cousas, como aos meus netos. Neles fixen moitas amizades e paseino moi ben, pero ao final, ás veces, tamén se necesita parar.

Bótaos de menos?

Si, e recórdoos con moito cariño. A xente aínda me chama, e ás veces apetéceme dicir que si, pero non podo. Ademais, se digo que si a un sitio, sería feo por non ir a outros onde tamén me trataron sempre moi ben. Encima eu traía sempre para rematar as pezas que facían as alumnas,e ocupábame moito tempo durante a semana, entre clase e clase.

Que outras afeccións ten a parte dos labores?

Dedícolle moito tempo á música. Estou na banda de Meira tocando a frauta traveseira, e á parte vou a clases de saxofón. Ao ser algo conxunto implica que tes que estudar e practicar para non entorpecer o resto.

Algunha máis?

Sempre leo un pouco antes de irme á cama, e vou a natación un día á semana, por saúde.