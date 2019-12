El foco de tuberculosis de Muras se amplía con trece nuevos positivos

El foco de tuberculosis en el ganado vacuno que comparte pastizal en A Balsa se amplía con trece nuevos positivos, unas cifras que fueron trasladadas a los afectados en un nuevo encuentro celebrado esta misma semana en la escuela de esta parroquia de Muras, ante la presencia de un veterinario de la Xunta de Galicia.

La preocupación por esta problemática ya se inició el pasado mes de mayo con la primera campaña de saneamiento, cuando dos animales reaccionaron a las pruebas diagnósticas, y se acentuó más tarde con una segunda remesa de pruebas en la que dieron positivo 16 reses.

Esta última campaña, realizada durante el mes de noviembre, solo ha venido a encender aún más los ánimos de los ganaderos. "Xa sabiamos que ían dar máis positivos outra vez, porque as probas non son fiables ao 100%", denuncian los afectados por el foco, una veintena de explotaciones que tienen desde hace meses inmovilizados y bajo vigilancia a alrededor de 700 animales que comparten pastizales en la comunidad de montes de A Balsa.

Serán sacrificados 13 animales procedentes de diez granjas, que se suman a las 16 reses que habían sido llevadas al matadero con anterioridad

En esta ocasión, serán sacrificados 13 animales procedentes de un total de diez granjas, que se vienen a sumar a las 16 reses que ya habían sido llevadas al matadero anteriormente, y de las que solo se pudieron confirmar en laboratorio tres de los positivos. "Estas últimas trece pertencen a outras dez explotacións da Balsa, tres son novas, o resto repetimos", indica una de las afectadas, que ya vio cómo sacrificaban a dos de sus animales y ahora tendrá que enfrentarse una vez más a la misma situación, con otras dos.

"Sabemos que hai que cumprir cos protocolos, aínda que non esteamos conformes co procedemento que se sigue", dicen los ganaderos de A Balsa, que solo piden que las compensaciones sean acordes al coste real de las reses que están perdiendo. "Se os resultados dos cultivos no laboratorio dan negativo, o lóxico é que nos paguen como se fosen animais sans", piden los afectados, que también reclaman poder realizar contraanálisis u otras pruebas por su cuenta antes de llegar al sacrificio de sus reses.

"É unha impotencia moi grande non poder facer nada. Agora dinche que é un positivo, pero despois tes que aguantar que os resultados no laboratorio non sexan os mesmos. Hai que buscar outro tipo de proba que sexa máis fiable", exigen desesperados, conscientes además de que este es un problema que se va a prolongar. Y es que para que se dé por erradicado el foco de tuberculosis —Medio Rural definió la unidad epidemiológica hace meses, una vez que se ratificaron los primeros casos— tendrán que enfrentarse a unas cuantas pruebas más.

"Como mínimo tres sangrados e dúas en pel a maiores, e isto se todas as explotacións afectadas dan negativo en todas as probas", explican, desesperados ante una problemática que afecta a su medio de vida. "A impotencia é total e máis cando nos din que se se dan un cento de casos van facer un 'vacío' sanitario e matar todas as reses", denuncian.

El Concello solicita una reunión con el conselleiro



Desde el Concello han solicitado públicamente y en varias ocasiones una reunión de carácter urgente con el conselleiro de Medio Rural para abordar la problemática surgida en torno al foco de tuberculosis en el ganado vacuno de la parroquia de A Balsa. Piden compensaciones acordes a las pérdidas y que se tomen decisiones políticas "non unha mera aplicación da norma sectorial".



Encuentro

Hasta el momento el único contacto del gobierno municipal fue una reunión en la delegación territorial, a la que asistieron el regidor y un edil del PP local.