O FIV de Vilalba pon á venda as entradas por día

Cada vez quedan menos incógnitas que desvelar da décimo sexta edición do FIV de Vilalba, que se celebra do 28 ao 30 de abril. Tras esgotar os tres primeiros tramos de abonos, o festival comparte agora o cartel por días e pon á venda as entradas para acudir o venres ou sábado aos concertos previstos no Campo da Feira.



O FIV trátase dunha das primeiras citas musicais para os festivaleiros e coa programación desta nova edición presenta a dezaseis artistas de recoñecido prestixio a nivel nacional, así como propostas galegas que estanse a facer un oco no panorama da música indie.

Ao cartel definitivo incorpórase unha última fichaxe: Tangerine Sistas, que inaugurarán o escenario principal as noites do venres e sábado coa súa música electrónica. O venres 28 de abril subiranse ao Escenario Vibra Mahou do Campo da Feira: La Casa Azul, Sidecars, Carlangas, Moura e os DJ Akkan. Mentres que o sábado actuarán Lori Meyers, Sidonie, Delaporte, Hickeys, Berta Franklin e Oito y Medio Dj’s.

Tamén o sábado 29 de abril, o escenario emerxente da Praza da Constitución acollerá os concertos da Banda de Música de Vilalba, ós murcianos Los Malinches e ós DJ's Jus Kno'. Por último, o domingo 30 de abril e no mesmo espazo, o grupo infantil A Gramola Gominola deleitará aos máis pequenos da casa para pechar tres días completos de música. Todos os concertos situados neste escenario serán gratuítos.

Vilalba gozará durante esa fin de semana de actividades paralelas, que estarán repartidas entre os escenarios situados na Praza da Constitución –o Escenario Emerxente– e a Casa da Cultura.

O FIV, como proxecto do concello de Vilalba, volve apostar pola mellor música indie do panorama nacional, destacando a importancia e o protagonismo de Vilalba como escenario principal dunha nova edición. Tamén supón para a localidade unha inxección importante en canto á revitalización económica; pois o seu desenvolvemento tradúcese en emprego e un gran impulso na promoción turística.

O festival conta co apoio de Vibra Mahou, a plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa os encontros en torno ao directo. A Deputación de Lugo, Grupo Entrepinares e Gadis tamén forman parte dos patrocinadores oficiais do FIV 2023, que continúan apostando por este formato.

Os abonos continúan á venda a un prezo de 45 euros (+g.g.) tras esgotarse os tres primeiros tramos, así como os billetes de autobús para o servizo especial de transporte, que, por primeira vez, transportará ao público ás cidades da Coruña e Lugo ao finalizar os concertos principais. Ambos se poden adquirir a través da web https://fivdevilalba.com.



Así mesmo, habilitouse unha nova zona de acampada debido á alta demanda. Esta vez o recinto escollido será o campo de fútbol Estadio Roca e as prazas son limitadas. As reservas estarán dispoñibles a través da páxina web ata o 16 de abril ou ata esgotarse o número máximo de parcelas.