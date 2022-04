Un FIV de Vilalba empapado por la ilusión

Fivers en el festival. M.R.

Ser un festival de los que abre el calendario de este tipo de citas musicales cada temporada siempre es algo que genera ilusión y se espera con muchas ganas. Si a esto se le une además que entre la última edición por todo lo alto y la actual han pasado tres años y que las restricciones por la pandemia acaban de llegar a su fin, la explosión de júbilo es evidente y de lo más esperable.

El FIV de Vilalba tuvo este sábado el honor de ser el primer gran festival sin ninguna obligatoriedad de mascarillas, limitaciones de aforo ni público sentado. Y los fivers esperaban todo esto como agua de mayo, aunque en esta edición otra protagonista involuntaria está siendo la lluvia de abril.

Fivers en el festival. M.R.

El mal tiempo no amilanó al público de la decimoquinta edición del festival fucsia —se vendieron unas 2.800 entradas—, que se entregó desde el principio. "Esto es una gozada, disfrutar de un festival de nuevo por primera vez sin mascarilla y con la vuelta a la normalidad por fin", comentaba José Ramón Varela ya nada más hacerse con su pulsera de abonado tras llegar desde Chantada.

-



💞 ‘Creo que te quiero un poco’ + vuestras caras de felicidad 🙌🏻



👉🏻 Para ir entonando el sábado, os dejamos un pequeño resumen de la primera jornada del #FIVdeVilalba.



📹 @treceamarillo #FIV2022 pic.twitter.com/PoTHs1HN8i — FIV de Vilalba (@fivdevilalba) April 23, 2022

Su grupo, unas diez personas, es un asiduo de la cita vilalbesa y no dudaron en coger las entradas en cuanto salieron a la venta, antes de saber ninguno de los artistas. "Para mí la razón principal de venir es poder disfrutar del festival. No nos importa mucho el cartel. De hecho, si no hubiera pasado todo esto de la pandemia quizás no hubiera venido por estos conciertos, pero el FIV me gusta y ya había ganas de disfrutar de algo así", apuntó su compañero Anxo Otero.

Fivers en el festival. M.R.

En la misma línea se manifestó Sheila Moscoso, de Sarria, otra habitual entre los fivers. "Xa collín o abono no primeiro tramo, segundo saíu. En canto ao cartel, non arrancamos mal para volver empezar despois destes dous anos. A min faime moita ilusión estar aquí", afirmó, mientras que esperaba con su amiga Sonia, novata en el FIV, por otras dos que llegaban de Tui y Ribeira.

También se estrenaron este año Teresa López, Sabela Domínguez y Andrés Otero, de Santiago, que se animaron a disfrutar de los conciertos de este viernes por ser un festival "barato y cercano". "Teníamos referencias de las redes sociales, de gente que venía y que decía que estaba bien y había buen ambiente", comentó Andrés, ya instalado en la zona de acampada, traslasdada del estadio Roca —nueva ubicación este año al estar el escenario principal en el campo de la feria— al aparcamiento subterráneo de la Praza da Constitución por las previsiones de lluvia.

Fivers en el festival. M.R.

Mientras los primeros asistentes se iban instalando en sus tiendas o alojamientos —las plazas hoteleras del municipio se agotaron y el efecto FIV se notó en las de concellos cercanos— la música empezó a sonar. Primero en el escenario Xacobeo FIV Emerxente, con Isaac Peces y los grupos Juárez y The Zephia Bones, ante un público escaso pero entregado.

Los motores se calentaron de lleno ya en el escenario Vibra Mahou FIV, con los principales artistas. Arrancaron con ganas, y casi haciendo de anfitriones, el grupo lucense Forget La France, para dar paso a La La Love You y su El fin del mundo, entre otros temas.

Natalia Lacunza. M.R.

Natalia Lacunza, Carlos Sadness, Sen Senra e Idoipe hicieron las delicias de los presentes en una vibrante primera jornada del festival vilalbés, que vivirá este sábado su día grande, con música desde las 12.00 horas, con el tradicional concierto de la banda de música de Vilalba en el escenario Emerxente. Le seguirán Fábrica de Espejos (13.30 horas), Kokoshca (14.50), Saya (16.00) y Russ (17.00).

La traca final en el campo de la feria arrancará a las 20.00 horas con Cupido y continuará con Rufus T.Firefly, Baiuca, Viva Suecia, Delafé DJ Set y Rapariga DJ, cerrando el regreso más ilusionante del FIV de Vilalba.