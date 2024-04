El FIV de Vilalba, "chiquito pero matón", cierra con éxito una edición con unas 3.000 personas

Para tener una exultante experiencia musical en un festival no hace falta que este pueda acoger a decenas de miles de personas, ni escenarios simultáneos que acojan una lista casi interminable de grupos, ni grandes instalaciones. A veces eso también se consigue en un ambiente más íntimo tocando unas cuantas teclas que inviten a un disfrute máximo que se va contagiando entre los asistentes.

Esas teclas fueron tocadas de forma adecuada una vez más en el FIV de Vilalba, cuya decimoséptima edición se cerró este sábado con éxito y con una explosión de buen rollo que fue palpable durante todo el día. Una jornada, la principal del festival fucsia que desde hace años es el que abre el calendario de este tipo de eventos en Galicia, que reunió a unas 3.000 personas y para la que también se agotaron las entradas -los abonos para viernes y sábado ya se habían acabado la semana pasada-.

El auditorio municipal se quedó pequeño para acoger a unos espectadores que vibraron con el concierto de la banda de música local

Y es que como dijo el vocalista de Dorian, uno de los cabezas de cartel de este año, en su concierto del viernes, se pueden hacer cosas muy grandes desde lo pequeño. "Estamos encantados de volver a estar en el FIV. Nos encantan los festivales como este, chiquitos pero matones, que crean valor añadido allí donde se hacen", aseguró Marc Gili.

Con una capital chairega volcada con el festival -prácticamente todos los establecimientos tiñeron de fucsia sus escaparates y locales-, los fivers se dejaron llevar en un sábado en el que al tiempo le costó dar una tregua.

Primero, siendo un público totalmente entregado en el ya tradicional concierto de la banda de música local, que volvió a dar el campanazo interpretando Crazy in love, de Beyoncé; Shake it off, de Taylor Swift; Hey Jude, de The Beatles; Bohemian rhapsody, de Queen; y selecciones varias de temas de Mecano, Tina Turner o Veintiuno -también en el cartel del FIV-, entre otros.

De Ninghures y Grande Osso animaron la sesión vermú, a la que siguió una divertidísima sobremesa con la iniciativa FIV Stars, Karaoke con Esteban, donde muchos mostraron, o no, sus dotes para el canto y se sintieron unas ovacionadas estrellas.

Todo esto sirvió como preludio de una noche que volvió a llenar de música y sensaciones la carpa de la Praza da Constitución, ubicación que se recuperó este año. Tras las actuaciones de Lontreira y Niña Polaca, llegó el turno de otro de los platos fuertes de esta edición, Iván Ferreiro. El de Nigrán, que está presentando su nuevo disco Trinchera pop, se mostró "encantado" de estar en Vilalba, donde ofreció "un repertorio para la emoción", según dijo.

El Columpio Asesino, en gira de despedida, y Serial Killerz pusieron el broche de oro a un festival cuya organización vio "positiva" la respuesta del público, pese al mal tiempo y la reducción del presupuesto para esta edición. "Hay muy buen ambiente entre toda la gente y se les ve disfrutar", afirmaron, con la mente en el 2025.