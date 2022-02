O FIV de Vilalba celebrarase entre o 22 e o 24 de abril

O FIV de Vilalba ven de anunciar as datas nas que se celebrará a súa XV edición, que terá lugar entre o 22 ao 24 de abril.

Os organizadores do festival anuncian o seu regreso logo do parón pola pandemia, e reivindícase como unha referencia para o comezo da tempada festivaleira.

Os escenarios estará situados nesta ocasión na Praza da Constitución e no Campo da Feira, onde haberá actuacións e actividades ao longo de toda a fin de semana.

Esta nova edición do FIV de Vilalba volverá conxugar aos "mellores artistas do panorama indie nacional, concertos xa consolidados como o da Banda Municipal de Música de Vilalba ou FIV Kids, un espazo para os pequenos e as pequenas da casa, con outras novidades", sinala o festival nun comunicado.

O FIV, xunto ao Concello de Vilalba, dará nesta edición continuidade á programación paralela do festival, aproveitando distintos espazos da localidade, dinamizando e ampliando a actividade na vila.