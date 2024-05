Fito Periale, pichichi de la Preferente, no descarta seguir en el Castro

Es el hombre gol en el CD Castro. El argentino Fito Periale llegó la temporada 2021-22 al equipo chairego y apenas media campaña le bastó para convertirse en el tercer máximo goleador de Primera Autonómica. Sus 22 goles facilitaron el ascenso a Preferente y le brindaron la continuidad en el club, algo que el delantero nacido en Mendoza ha agradecido con otros 23 tantos y, ahora sí, con el trofeo de pichichi del grupo norte de Preferente Galicia. Un auténtico especialista del área que no quiere darse importancia.

"Terminé máximo goleador. Estoy contento porque pude convertir en mi primer año en esta categoría y ayudar así al equipo", comenta el futbolista argentino preguntado por sus espectaculares cifras goleadoras en su debut en la Preferente Galicia.

Números que apenas han cambiado respecto al curso anterior, pese al incremento en la competitividad por el ascenso de categoría. "Es todo más táctico en Preferente", explica respecto a la Primera Autonómica. "Sobre todo se nota en el aspecto individual. En Preferente hay jugadores que vienen de Tercera y se nota. Hay partidos que son mucho más intensos y los equipos se arman bien para subir a Tercera. Eso hace que sea una categoría mucho más competitiva", comenta el delantero argentino.

En este sentido, y preguntado por las diferencias entre el fútbol argentino, el italiano y el español —Periale ha militado en equipos de estos tres países—, explica que en España "hay más calidad individual, más habilidad" entre los jugadores, y eso hace que "se note la diferencia" sobre el terreno de juego.

Sobre el rendimiento del CD Castro, que ha sufrido a lo largo del curso y está pendiente de si conservará la categoría, recuerda que el equipo chairego estuvo "mejor" en la primera vuelta. "En la primera parte, al ser nuevos en la categoría, los equipos no nos conocían y no sabían cómo jugábamos. Eso jugó a nuestro favor, pero en la segunda vuelta fue diferente", comenta. "En la segunda mitad de temporada nos conocían mucho mejor, sabían por dónde nos podían atacar y se fijaron mucho más en nosotros, y por eso no nos salían las cosas", expresa.

"Como en casa" en el Castro

El argentino se encuentra "como en casa" en el Castro, pero no descarta valorar otras opciones para su futuro a corto plazo. "Estoy muy cómodo acá, me siento como en casa pero quiero subir un poco la experiencia. Quizá ir a otra categoría, y si puedo ir a otro país... me apasiona recorrer el mundo y es algo que tendré que valorar en su momento".

Periale asegura que es "pronto" para decidir su futuro y que, de momento, prefiere "desconectar un poco del fútbol después de diez meses muy largos". El deseo del Castro es que siga, pero el gol es un valor muy preciado. Tanto como el caché de Periale.