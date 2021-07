La fiscal mantiene para el exalcalde de Muras 12 años de inhabilitación

El Ministerio Fiscal mantuvo este lunes su petición de 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público para Isaam Algnam Azzam, médico y exalcalde de Muras bajo las siglas del PP por un supuesto delito continuado de prevaricación cometido durante su etapa como regidor.

La Fiscalía lo acusa de haber incumplido su deber de abstención en varias resoluciones dictadas entre el 2010 y el 2013 en las que figuraba como interesada su esposa y que le suponían un beneficio personal, al mantener con ella un régimen de gananciales, lo que, en consideración de la fiscal, se trata de "un supuesto clamoroso y flagrante de desviación de poder". Para la Fiscalía no es creíble que el acusado desconociese el "deber de abstención", como este mantuvo en su defensa. "Si fue alcalde del año 1991 al 2015, se trata de una ignorancia deliberada", afirmó la fiscal.

Bajo la ignorancia quiso protegerse el exalcalde de origen sirio, que fue el primero en declarar en la vista que el lunes se celebró en la sala segunda de lo penal de la Audiencia Provincial de Lugo tras diez días de prórroga que el tribunal había concedido a la acusación particular para personarse adecuadamente en el juicio.

Isaam Algnam Azzam no quiso responder a las cuestiones planteadas por la abogada de la acusación particular, ejercida por el Concello de Muras. Sí lo hizo a las de la fiscal, a la que respondió con virulencia que "de lenguaje administrativo no sé nada, yo estudié medicina y desconocía la ley hasta ahora", comentó. "Firmaba lo que me ponían delante sin mirar, porque confiaba en la secretaria", indicó. A esta secretaria afirmó pedirle "legalizar las cosas que firmaba porque sabía que me iban a denunciar", indicó, y como muestra de su buena fe llegó a declarar que "una vez enchufé a mi hijo en una empresa, pero él la dejó porque no podía trabajar así", comentó.

Issam Alnagm afirmó "no conocer la ley hasta ahora", en un mandato como alcalde que inició en el año 1991 y terminó en el 2015

La secretaria en funciones en aquel período, por su parte, no recordó en el juicio haberlas redactado. También negó haber informado al alcalde de su deber de abstención -"porque no es obligatorio hacerlo", matizó-, salvo cuando este le preguntó, una vez concedidas, si serían válidas al habérselas otorgado a su mujer.

La más flagrante es la licencia de obras para la legalización de una nave agropecuaria en Cal do Baño. En este caso, y pese a la advertencia de la secretaria, que manifestó en una nota la falta de una autorización medioambiental por encontrarse la nave en una zona protegida por Rede Natura, el alcalde firmó la licencia.

Para el perito nombrado por las acusaciones, la falta de este informe y del deber de abstención sería motivo de nulidad de esta y otras licencias. La fiscal recordó sin embargo que "lo que se sanciona no es la ilegalidad, sino la arbitrariedad, el ejercicio grosero", e hizo referencia al testimonio del regidor actual, el nacionalista Manuel Requeijo, que aseguró haber recibido amenazas cuando estaba en la oposición.

La defensa de Algnam negó las irregularidades e indicó que, de haberlas, estas serían administrativas, sin caso penal, apelando a su ignorancia de su deber.