Una firma pontesa, a la vanguardia en llevar la fibra de carbono a la industria

A veces lo más importante de un negocio es saber ver el negocio. Y Xalo Maira lo tuvo claro desde el principio. La fibra de carbono, uno de los materiales más deseados del siglo XXI, era el camino y apenas una década después de crear Clip Carbono en As Pontes, su empresa ya es un referente en un mercado que no deja de crecer.

En la actualidad suma 20.000 clientes por todo el mundo -están presentes en los cinco continentes, tanto con iniciativa pública como privada, colaboran con 70 universidades y centros como el CSIC- y su proyección aumenta. Por eso, acaban de dar un paso hacia adelante con el traslado a una nave industrial del polígono de Os Airíos para ampliar el negocio.

"Empezamos en 2005 en Seara catro socios. A idea de negocio inicial non tiña nada que ver con isto. Descubrimos o material, a fibra de carbono, e empezamos a verlle moitísimas aplicacións", explica un empresario que desde el principio vio que tenían entre sus manos un talismán que podía moldearse sin fin y encajar y dar muchas opciones en el mundo industrial. Cada uno tomó su camino y él creó Clip Carbono en 2011, que actualmente se distingue por ofrecer soluciones en fibra de carbono centradas para la industria. Y las aplicaciones son tan infinitas como las ideas.

La clave: detectar necesidades

"Empezamos vendendo produto rematado, estándar -tubos, planchas, varillas...- pero actualmente o noso mercado principal é o produto a medida, pezas concretas baixo pedido para cubrir necesidades que imos detectando. E cada día hai algo novo", explica, mientras realiza un recorrido por el abanico de sectores en el que ya están presentes, como la aeronáutica, con un especial peso en el desarrollo de piezas para drones; la robótica, la náutica, la automoción o la industria, pero en el que entran muchos otros como el audiovisual, el sanitario y la ortopedia, la construcción, la agricultura, los deportes o incluso la decoración.

"A fibra de carbono ten un rendemento superior aos materiais tradicionais. Pesa menos e resiste máis e ao quitar peso hai menos avarías, menos consumo, pódense dimensionar motores máis pequenos...", explica el responsable de Clip Carbono, que consciente de que el único hándicap puede ser el elevado precio, defiende que "é un investimento a futuro".

Las aplicaciones, infinitas

Dentro de sus instalaciones, donde se desarrollan infinidad de pedidos, muchos con cláusulas de confidencialidad para gigantes empresariales o administraciones públicas, uno podría toparse con alguien ensamblando la carcasa de un dron o un chasis, haciendo piezas para una embarcación, los dedos para que un robot de farmacia traslade los medicamentos de un lugar a otro, vareadores para la recogida del olivo o soportes para cámaras para grabar efectos especiales en el cine.

Pero también muletas, sillas de ruedas o incluso camillas que no detectan los Rayos X, fusiles de pesca y piezas para bicis, pértigas telescópicas para colocación de explosivos en minería o para rescates o la estructura de una mopa para laboratorio que resiste una desinfección a altas temperaturas a diario. Es otro de los grandes beneficios de este material, aguanta el calor mejor.

"As aplicacións son infinitas, pensa en calquera traballo que se realiza cunha ferramenta na man. O obxectivo é rebaixar o peso", dice este empresario pontés, que destaca que las máximas de su empresa pasan por "apostar pola calidade do produto e a satisfacción do cliente, que reciba exactamente o que necesita".

"Hai clientes que non traballan cos noso materiais porque non os coñecen, por iso facemos acompañamento e asesoramento, para axudarlles a entender o material e incorporalo aos seus produtos. A fibra de carbono non se pode nin soldar nin doblar", explica un empresario con visión de futuro.

El material actual más deseado

Es una fibra sintética con propiedades mecánicas similares al acero, pero más resistente, y tan ligera como la madera o el plástico.

El primero que consiguió fabricar un material similar al actual fue el físico estadounidense Roger Bacon en 1958 y en los 60, el japonés Akio Shindo lo mejoró. Después, el trabajo de científicos como Richard Millington, W. Watt o W. Johnson fue crucial.

En la actualidad, la fibra de carbono fuera de la industria se usa para artículos de lujo para clientes exclusivos.