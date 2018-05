La firma Cincotresweb, nominada a los premios autonómicos Moce 2018

La firma pontesa de diseño gráfico y de páginas web Cincotresweb, creada por Diego Pellón, Daniel Martínez y Santiago Barro, es una de las diez seleccionadas por la fundación Ronsel, la Xunta de Galicia y el Grupo BBVA para los premios Moce (Módulo Ocupacional de Creación de Empresas), una iniciativa a nivel autonómico que pretende apoyar pequeños proyectos empresariales de reciente creación.

"Estamos moi contentos. É un recoñecemento estar nominados e é unha oportunidade importante, tamén de publicidade, para darse a coñecer", indica Daniel Martínez, mientras Diego Pellón añade: "Ganar sería una inyección económica y de moral también muy grande". Hay tres premios y uno de ellos, indican, son 600 euros mensuales durante un año. "Sería mucha ayuda", dicen.

Los tres jóvenes ponteses, de entre 25 y 30 años, pusieron a andar su proyecto empresarial en septiembre del año 2016, aunque no se instalaron en un local hasta febrero de 2017. Está situado en la Avenida de Lugo y lo comparten con otra emprendedora, la fotógrafa Carmen Guerreiro. "Tiene muchas cosas positivas, porque además de compartir facturas se crean sinergias", explican.

"O primeiro ano e medio foi difícil, duro, pero xa o esperabamos. Pero estes últimos meses empézase a notar un repunte", indican los fundadores de Cincotresweb, que ya tienen diversidad de clientes, desde particulares y responsables de comercios locales en As Pontes, Ferrol o Vilalba, a administraciones públicas, como el Concello de As Pontes o la Fundación Axencia Enerxética de A Coruña (Faepac).

"Agora algunha xente xa vén buscándote, o boca a boca fai moito, pero segue a ser difícil convencer a xente maior que ten empresas de que internet é importante, o futuro", dicen, mientras explican que no tuvieron que hacer una gran inversión para arrancar, lo que implicó menos riesgos, pero que miedos siempre hay. "Sobre todo llegar a fin de mes y poder afrontar todos los gastos que supone", apuntan.

Se dedican al diseño gráfico y de páginas web y ya tienen clientes particulares, como pequeños empresarios, o administraciones

Recibieron una ayuda económica del Concello pontés para material y entraron hace algo más de un año en la Fundación Ronsel. "É unha lanzadeira de empresas, asesórante en todo o que necesitas e póñenche un mentor»", explican, algo que, subrayan, da muchas facilidades. "Queremos agradecer a la fundación el trabajo que hacen y animar a los nuevos emprendedores a que la conozcan", indican.

Aseguran que una de las principales dificultades es la competencia en el sector. "Hai moitos amigos que che fan unha web gratis ou anuncios por internet que din que é fácil e rápido, pero ao final case sempre acabas necesitando un servizo profesional", aseguran los emprendedores, al tiempo que indican que aunque les gusta la libertad de creación, el trabajo suele ser más fácil cuando el cliente ya tiene ideas concretas.

Los tres proyectos empresariales que finalmente serán premiados se darán a conocer en un acto que se celebrará el 22 de este mes en A Coruña.