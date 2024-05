La firma chairega Innogando recibe un nuevo reconocimiento

La firma chairega Innogando se ha proclamado vencedora en la sexta parada de Venture on the Road en Galicia, lo que le abre una puerta a ser el ganador absoluto en la final que se celebrará el martes 28 de este mes en Madrid y en la que se seleccionará a la mejor startup.

BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, con la colaboración Google for Startups, organizan la séptima edición de Venture on the Road, una cita que busca las mejores oportunidades de inversión de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante distintos inversores y generar una red de contactos profesionales. En esta ocasión hizo paradas en León, Elche, Palma de Mallorca, Donosti, Málaga y Vigo, donde ganó Innogando para pasar a la fase final.

De la empresa chairega, destacaron su uso de "tecnología avanzada bajo un modelo B2B para monitorear y localizar ganado, promoviendo la trazabilidad y sostenibilidad para consumidores finales, mejorando la eficiencia y prácticas agropecuarias sostenibles".

La firma chairega, asentada en O Arneiro y creada por Elio López y Daniel Rus, ya se ha convertido en punta de lanza de un rural que apuesta por la tecnología y suma 25 trabajadores.