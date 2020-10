La firma chairega Agroamb gana el Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa

La firma chairega Agroamb, con sede en Castro de Rei, consiguió este miércoles el Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa (Ebae) en la categoría de Proceso para el Desarrollo Sostenible y Pequeñas Empresas, en la sección española de unos galardones que concede la Comisión Europea y que gestiona en España la Fundación Biodiversidad para reconocer a las compañías que combinan con éxito la viabilidad económica de sus proyectos con la protección del medio ambiente.

La firma de Castro de Rei, además de lograr uno de los premios en una convocatoria a la que optaban 115 candidaturas y en la que se reconoció a diez ganadores y 15 accésits, será una de las doce empresas elegidas para representar a España en la convocatoria europea que se celebrará en unos días.

El responsable de Agroamb, Severiano Ónega, recogió el premio este miércoles en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un acto que hubo que retrasar debido a la crisis sanitaria -los galardones siempre se entregan en el mes de junio- y en el que se puso en valor la transformación verde, la economía circular o la apuesta por la calidad ambiental.

"Este tipo de distincións supoñen un enorme impulso para seguir soñando con cambiar o mundo dende a Terra Chá. Todos os premios son un estímulo, un privilexio e unha motivación", expresó Severiano Ónega tras la gala, al tiempo que reconocía que aunque tenían "boas vibracións, non había certezas".

El jurado destacó de la empresa chairega, que en la actualidad da empleo a más de medio centenar de personas, el proceso de valorización de residuos agroalimentarios para transformarlos en fertilizantes organominerales de uso agrícola y forestal.

Los premios se establecían en varias categorías (Productos y Servicios, Proceso y Empresa y Biodiversidad), que a su vez se dividían en dos, para grandes empresas y para pequeñas y microempresas.

Agroamb y las once firmas que representarán a España en la convocatoria europea se enfrentarán a empresas de Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. Para la firma de Castro de Rei, suministradora de material para las pruebas con biocombustibles en la térmica de Endesa en As Pontes, este no es el primer reconocimiento europeo, ya que también fue finalista en los premios Emas, que también concede la Comisión Europea, tras muchos galardones a nivel nacional y gallego.