Fíos que abren novos camiños

Naceu e medrou entre máquinas de coser e dende neno tivo claro que eses fíos abriríanlle novos camiños. Esta semana, aos seus 30 anos, o vilalbés Víktor Suárez, natural de Noche, inaugurou a súa primeira tenda física en Ferrol para vender a súa marca, pero o seu traballo no mundo do deseño empezou moito antes.

"Miña nai é modista. Era de Ferrol pero cando casou veu para Vilalba e empezou a confeccionar para os veciños. Facía amaños e cousas a medida na casa. E cando chegaba do colexio sempre a vía cosendo. De aí venme o oficio", di un rapaz ao que sempre lle gustou a moda, e tamén a imaxe.

Empezou estudando Fotografía en Lugo porque para el era fundamental a imaxe final. Pero pronto empezou a centrarse no vestiario para completar a foto perfecta. Deixou a cámara pronto e deu o salto a Madrid, onde estudou Estilismo e Corte e Confección, e en 2017 estreou a súa primeira colección no Museo do Traxe. Pronto chegou o seu primeiro desfile, Gente de mierda, baseado na canción de Puto Chino Maricón, e gravou o seu primeiro fashionfilm nun sanatorio abandonado na Coruña. Os fíos continuaron.

Fixo prácticas con Devota y Lomba -"puiden coñecer a Fashion Week de Madrid e vestir a celebridades"- ou con Carmen Granel, centrándose no vestiario escénico. "Aprendín moito nesa época", di. Pero os fíos empezaron a buscar novos camiños.

"Vivir en Madrid empezou a ser insostible. En postpandemia encareceu todo. Meu pai estaba malo. E para poder subsistir e continuar dedicándome ao que me gusta, en maio do ano pasado fixen as maletas e volvín para Vilalba, para a casa", relata.

De volta seguiu deseñando roupa e complementos para comercializalos a través dese escaparate que creara en 2018, a web Víktor Suárez, co mesmo nome que ten a súa marca e a tenda física que acaba de abrir en Ferrol. "Xa estudara o bacharelato de Artes en Ferrol e teño familia alí. E pareceume unha boa idea. Cando marchei era a época de Ferrol de decadencia, pero cando volvín sorprendeume moi gratamente, con novos locais, comercios... e foi o pulo que necesitaba", explica.

Dos seus deseños di que teñen unha estética retro, que beben dos anos 80, pero mesturados con algo futurista, cun "branco nuclear" que sempre aparece e o rosa, que xa forma parte da súa firma. "De onde máis absorbo é de miña nai e miña tía. Gústame moito Almodóvar e experimentar. Son bastante inquedo e nos meus deseños hai moito do cine, das series...", explica mentres mira ao futuro.

"Non me quero poñer expectativas", di, consciente do difícil que é abrirse un oco fronte ás grandes multinacionais. "Procuro ter pezas bastante asequibles e de boa calidade, pero que sexan exclusivas, diferentes", di un deseñador que tamén traballa os vestidos clásicos ou o bordado e que lle dá un valor engadido á reutilización.

"É a ética das segundas oportunidades. O sector téxtil é dos máis contaminantes e é o meu gran de area", indica un deseñador que vende en España ou en Francia. "Compráronme travestís franceses, que me pareceu unha absoluta marabilla", di, consciente de que "é difícil chegar a un público de fóra" dese círculo "de amigos e amigos dos amigos que sempre te apoian".