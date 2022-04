Las finales alevín y benjamín de fútbol sala escolar se juegan el 1 en Guitiriz

El pabellón polideportivo Jonathan Carro Paz de Guitiriz acoge este domingo, día 1 de mayo, a partir de las 10.00 horas, las finales provinciales de fútbol sala escolar del programa Xogade en las categorías benjamín y alevín, en la que participarán más de un centenar de jóvenes jugadores.

En los duelos entre la ED A Pastoriza y Santiago de Foz (10.00) y ED Guitiriz y ACD Xove (12.00) se decidirán los equipos de la final alevín, fijada para las 18.30 horas. El tercer y cuarto puesto se jugará a las 16.30.

Burela FS y Santiago de Foz (11.00) y Fonsagrada y ED Outeiro de Rei (13.00) son los enfrentamientos de las semifinales de categoría benjamín, cuyo partido por el tercer y cuarto puesto será a las 18.30 horas, mientras que la final se disputará a las 19.30. Este partido, y la posterior entrega de medallas, clausurará el provincial escolar Xogade de la temporada 2021-2022.

"Estamos ante unha nova e ilusionante edición das fase finais de Xogade", destacó el secretario xeral de Deportes de la Xunta en Lugo, Manuel Otero Cadramón, en la presentación de la convocatoria, mostrando a los concellos anfitriones (además de Guitiriz, Meira acoge el sábado las finales de categoría infantil) su agradecimiento por su implicación para acoger estos eventos, que suponen unha importante apuesta "lúdica e deportiva".

"Agardamos que os deportistas disfruten do fútbol sala, do deporte, e que demostren que saben gañar e, sobre todo, perder2, añadió Cadramón, que animó a los asistentes a disfrutar no solo del espectáculo deportivo, sino de la oferta gastronómica, cultural y patrimonial del municipio. Además, hizo un llamamiento a la responsabilidad individual para prevenir contagios.

En el acto celebrado en Guitiriz, Cadramón estuvo acompañado por la alcaldesa y el edil de deportes de Guitiriz, Marisol Morandeira e Iván Morado; así como por Juan Somoza, coordinador de la agrupación deportiva Terra Chá. Este quiso destacar el buen hacer de los equipos chairegos, ya que tras 14 jornadas de una "liga regular moi competitiva", cuatro de ellos han logrado situarse entre los doce finalistas.