Filloa: preto de 20.000 razóns avalan o manxar cadrado

Vés das mans das avoas das nosas avoas,/ moi ilustre señora, filloa, vella amiga,/ fino corpo lixeiro, leite e fariña triga, /para ti a nosa festa, para ti as nosas loas. Corría o ano 1993 cando a escritora Marica Campo acudía como pregoeira á Festa da Filloa de Muimenta, esa cita ideada o ano antes pola quinta comisión da Moexmu co fin de recadar cartos para esta feira multisectorial. Quen lles ía dicir a eses empresarios liderados polo xa desaparecido Julio Pollán que aquela idea acabaría sendo Festa de Interese Turístico Galego, camiño de Nacional e que poría as filloas cadradas no mapa?

Porque se algo ten de particular en Muimenta este manxar de consumo estendida por toda Galicia é que foxe da máis común forma redonda e opta pola cadrada, resultado de cortar en catro racións cada pranchada.

Unha composición distintiva que queda perfectamente reflictida na imaxe promocional que acompaña a cada cita dende os inicios —só se cambiou en 2001, cando se usou o debuxo gañador do I Concurso de Debuxo da Filloa, unha iniciativa que se mantén, xunto ao certame de relato, dende o ano 2000 —, a deseñada por Pepe da Gloria: "Inspireime nos recordos que tiña da nenez, de ver as filloeiras da roedada, na forma que tiñan de sentarse, e pensei nunha muller coa súa paciencia e tranquilidade facendo as filloas", lembra un veciño que tamén deixa feitas unhas cantas filloas na festa, e as que lle quedan.

Aínda que seguro que non son tantas coma as de Claudina Rus, sempre disposta a botar unha man nas máis de 30 edicións que leva a cita e nas sucesivas escolas de filloeiras que se organizan dende 2005 para fomentar o necesario relevo xeracional. «Aprendín de meu pai, José, era el quen as facía, na lareira, coa leña», lembra Claudina, que tamén conta que daquela, alá polos anos 40, adoitaban facerse "cando parían as vacas, o primeiro leite era para o becerro e o segundo sacábase para as filloas".

Filloas de Muimenta (3)

Claudina non ten claro quen lle ensinara a seu pai, aínda que apunta "á nai de miña nai" como posible culpable de que aínda a día de hoxe ela mesma faga filloas e de que, cando hai más de tres décadas lle propuxeron colaborar non o dubidase nin un minuto. "Faciamos alí, pero tamén levabamos da casa nun cesto de noche, ese que se levaba ás feiras2, conta.

Se con mel ou con zucre, toda amor, te nos doas,/ é xusto que adozada a nosa lingua diga/ por mellor festexarte tamén unha cantiga/ en Muimenta onde hoxe raíña te coroas, escribía tamén na súa oda Marica Campo, xa prognosticando o éxito dunha xuntanza que na edición deste 2023, coma sempre o 1 de maio —día oficioso da Santa Filloa—, bateu o récords, con case 20.000 filloas despachadas.

Para acadar este número resulta clave a colaboración da máquina de Lestedo, presente no recinto feiral Manuel Vila dende 2006, ano no que en Muimenta comezaron a convivir as filloas redondas coas cadradas, se ben as distintivas de Muimenta "son as favoritas da xente", como di o coordinador da cita, José Manuel Rus.

Ao redor de 65 filloeiras e filloeiros de distinta xeracións colaboran coa celebración de Muimenta

Nas terras desta parroquia do municipio coruñés de Boqueixón a Festa da Filloa recibía o Mandil de Honra neste 2023, unha distinción que fala dos lazos entre os promotores da filloa, nos que tamén se inclúen os intercambios coa Baña dende 2020 ou as visitas das filloeiras a Sada, entre outros moitos lugares da xeografía.

Aquí está a túa casa, que o pobo ten memoria/ e sábeche as fazañas, os días de contento/ que regalache ós pobres todo ó longo da historia, engade Marica Campo, sobre este manxar que vai sumando fitos cada xeración. Hoxe non é necesario para matar a fame, así que as fazañas son doutra índole. Tamén neste 2023 as filloas cadradas de Muimenta e as filloeiras que as elaboran sumaron dous fitos importantes: protagonizaron unha campaña publicitaria da marca galega aceites Abril e ofrecer unha degustación na Casa de Galicia de Madrid, que quedou pequena ante o éxito da cita.

O antigo e o novo, xuntos nun mesmo alento/ traerán a esta vila un futuro de gloria,/ ¡que árbore con raíces non a derriba o vento!. Así finalizaba o seu poema Marica Campo, case coma se soubera desas 65 filloeiras e filloeiros que colaboran coa cita na actualidade, tanto de Muimenta coma das parroquias e concellos da rodeada. Resisten algunhas das orixinais, coma Claudina, Pacita, Dominica, Martina, Susa...; foronse sumando Dosinda, Maruja, Sesa, Ana...; entran con forza as novas xeracións de Noelia, Daniel, Paula, Pablo...; e aprendices con moitas ganas, coma Lucía, da Graña (Abadín) e Ángela, de Muimenta de 14 e 13 anos.

Aínda que nas súas casas se fan filloas, as dúas asistiron á escola de filloeiras para aprenden e preparalas xunto ás veteranas, "ás que as fan de toda a vida", como di Lucía. Animáronse, "para axudarlle a miña nai e porque me facía ilusión saber como facelas", di Lucía, e tamén "por axudar ao pobo e porque é unha tradición bonita e hai que seguila", engade Ángela, quen recoñece a dificultade do labor, sobre todo "de botar á masa".

As dúas convertéronse nesta festa nunhas filloeiras máis, unha experiencia coa que quedaron encantadas e que esperan repetir. E ademais, as filloas non quedaron sen probar. Gustanvos? Ángela non o dubida: "Si, moito", e Lucía engade "aínda máis que facelas".

No freixo

Se tradicionais son as fillogas de Muimenta, facelas e comelas, non o son menos os freixós do Freixo. En 2012 nacía nesta parroquia pontesa unha festa para enxalzar un produto habitual en moitas mesas da volta, valéndose para preparar o manxar dunha curiosa freixoeira inventada por un artesán pontés fai máis de catro décadas e que permitía facer freixós ao por maior: 25 por cada lado, 50 en total. E tamén cadrados, coma en Muimenta.

Concello das Pontes e veciños colaboraban na organización desta cita, que repartía unhas 6.000 unidades na primeira edición. Parou de facerse coa chegada da pandemia, mais antes non deixou de medrar en participación, cumprindo un dobre obxectivo, honrar un produto afamado na localidade e revitalizar unha zona rural con pouca veciñanza.

As filloas ou freixós, aínda que tradicionalmente se asocian co Entroido, lograron traspasar as datas fixadas no calendario, ao que seguen pegadas outros produtos de consumo máis estacional, coma as orellas ou as roscas.

Para ir cavar

O que non tiña tanto que ver coa época do ano e si máis cos traballos que se facían antigamente eran as freces, unha "comida que se prepara coas borras da manteiga cocida, leite ou auga e fariña milla ou triga ou faragullas de pan", segundo detalla o diccionario da Real Academia Galega, que ata Cunqueiro citaba no seu Merlín e familia.

Reparto de freces en Bretoña. C.PÉREZ

O contundente manxar, que adoitaba prepararse para que se lles dese enerxía aos que ían cavar ao monte, conta cunha gran tradición na zona de Bretoña, onde a súa preparación se mantivo no tempo, nas casas, en momentos especiais —degustábanse no Lugnasad, por exemplo, e ata a facía por encarga un restaurante—, ata que un grupo de veciños fundaron a asociación Amigos da Feira de Bretoña e, entre as súas propostas, incluíron a creación dun festa dedicada a este manxar típico da zona, xunto a outro que non o é menos, a bola de liscos.

A celebración acadou este ano a súa duodécima edición e nela esgotáronse as exitencias preparadas por integrantes da entidade, cunha receita propia e adaptada aos tempos, que tamén bebe da tradición, pois sempre houbo variantes segundo a man que as cociñaba. "O ano pasado propúxose cambiar, facelas menos pastosas, probamos e este repetimos ao ve que gustaba", explica Carina Iglesias, presidenta da entidade, que incide en que "os ingredientes son os mesmos, o que varía é a forma de facelas". E "como gustaron moito, repetiremos", di Carina, coa vista xa posta na seguinte oportunidade para pór en valor un dos moitos pratos de sempre que ofrece a rica cociña chairega.

Festa das Freces de Bretoña. C.PÉREZ

Filloa

Leite, fariña, ovos e auga son os ingredientes esenciais das filloas ou freixós —o nome e as características varían segundo a zona, incluíndo a variante de sangue—, aos que se suma o imprescindible touciño para untar a prancha. Os complementos, ao gusto, aínda que o mel e o azucre son os clásicos. E mesmo hai quen as fai recheas, por exemplo, de grelos.



Freces

As freces de Bretoña levan ovos, leite, fariña, manteiga e pan vello, e pódense acompañar con mel e azucre. Para facelas prepárase o amoado co ovo, fariña e un pouco de agua quente, batendo ata que espesa. Por outra parte, fúndese a manteiga e engádese aos poucos o amoado, que se vai desfacendo en anacos pequenos. A iso engádeselle despois o pan —de bolo, elaborado especificamente para as freces— ben miúdo. E como ingrediente segredo, este ano xa lle incorporaron algo de azucre na preparación.



Faragullos

En Pol, na Xuntanza das Letras Galegas do ano 2018, promovida pola asociación de mulleres rurais Olvido e o Concello, recuperaron os faragullos, un prato típico da Mariña que nesta zona tamén se consumía, e que se fai con masa de fariña, ovos e leite. Podíanse acompañar de roxóns ou de mel.



Cacho

Leite cocido con azucre e pan de trigo son os ingredientes do cacho, un prato propio das tascas do liño. "Era a merenda que se servía", explica Lourdes Otero, presidenta da asociación de mulleres San Bartolomeu de Insua (Vilalba). A entidade, que leva anos a recuperar os labores de liño, tamén organiza unha cita anual, a Tasca do Liño de Insua, que leva xa 14 edicións. "Tratamos de facer todo o que había ao redor", di Lourdes, e iso inclúe preparar e servir o cacho.