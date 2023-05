A Filloa enche de felicidade Muimenta

Muimenta celebrou o luns a trixésimo segunda edición da Festa da Filloa, un evento que logrou congregar a milleiros de persoas procedentes de toda Galicia. Durante a xornada, os asistentes puideron desfrutar dunha cita chea de sabor e tradición na que se repartiron máis de 18.000 unidades da típica sobremesa. O recinto feiral Manuel Vila encheuse de sorrisos e bo ambiente, converténdose nun punto de encontro para todos aqueles que quixeron sumarse á celebración.

Dende primeira hora da mañá, os diferentes stands comezaron a recibir numerosa afluencia. As longas colas para probar as deliciosas filloas podían verse ao longo do recinto, testemuñando a gran aceptación da que goza esta sobremesa. A sesión vermú contribuíu ademais a crear un ambiente aínda máis festivo, con actuacións da escola de baile e música tradicional da Pastoriza e da Volta do Agro.

"Alucinante", exclamou impresionado algún visitante ao ver os mouchos, aguias e demais aves na exhibición de cetraría, que se desenvolveu moi preto da exposición de razas autóctonas. Nesta puideron verse porcos celtas, cabras ou ovellas. Outros preferiron probar o simulador de tiro e as demais actividades organizadas pola Federación de Caza e o tecor Terra Chá, que tiveron tamén gran afluencia.

Pero, sen dúbida, o prato forte foron as filloas. "Hai moita xente, facía anos que non había tanta", afirmaba unha veterana filloeira. "O tempo acompañou", apuntaba outra, asegurando que levan participando no evento, declarado de Interese Turístico de Galicia en 2008, dende a súa creación, que se remonta a 1992.

"Pola noite, Muimenta ten sabor a bicos e caricias e polo día, a filloas", comentou no seu pregón o escritor lucense Jordi Cicely, asegurando que a localidade conta "coas mellores filloas do mundo". Ademais, o autor quixo eloxiar a toda a Terra Chá. "É un lugar máxico porque no inverno convértese nun mar inmenso e no verán, nun gran prado verde", sinalou, ante o aplauso dos presentes, incluídas as autoridades.

Antes da gran comida, na que se dispuxeron, entre outros manxares, 1.000 quilos de costela en tira, tivo lugar a entrega de premios do concurso de relato e debuxo, no que houbo un total de 16 gañadores. Eva Cabado -que tamén gañou o agasallo especial, unha tablet- e Alexandra López recibiron o primeiro premio na categoría escrita, mentres que en debuxo foron Paula Pillado, Sergio Ares e Lara Nieto.

A celebración prolongouse durante toda a tarde, coas actuacións de Leña Verde, [email protected] de Muimenta ou De Vacas. A Filloa de Muimenta, como en cada edición, repartiu entre os asistentes doses xenerosas de felicidade e ilusión.