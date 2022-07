Las fiestas de Cabreiros volverán a contar con Feira de Artesanía e Alimentación

Las fiestas patronales en honor a Santa Mariña, que se celebrarán este fin de semana en la parroquia xermadesa de Cabreiros, volverán a contar con una animada Feira de Artesanía e de Produtos Alimenticios de Proximidade.

Esta propuesta, que nació antes de la pandemia en los festejos de 2019 a través de la comisión de fiestas, tendrá continuidad gracias a la implicación de los vecinos, que esperan que la feria tenga entidad por ella misma con el paso del tiempo.

"Agora queremos aproveitar as sinerxias que xeran as festas, pero esperamos que co tempo vaia gañando e se vaia dimensionando", explica Ramón Gato, uno de los implicados en una actividad que cuenta con la colaboración del Concello de Xermade y que también ampliará el número de participantes.

"Na primeira edición contamos con 14 postos e nesta haberá ao redor de 25", confirmó Gato, quien también precisó que de una jornada se pasará a dos de actividad. Así, la II Feira de Artesanía e de Produtos Alimenticios de Proximidade de Cabreiros estará operativa el sábado 9 y el domingo 10, en horario ininterrumpido de 10.30 a 20.00 horas.

"No futuro gustarianos poder ofrecer algún obradoiro, pero para iso temos que buscar financiamento e o apoio das administracións", concluye Gato, esperanzado en que el éxito del debut se traslade a la segunda edición.

PROGRAMA. Las fiestas de Santa Mariña arrancarán el viernes 8 con una verbena animada por Los Satélites. El sábado 9 habrá misa a las 13.00 horas seguida de procesión y música con Cocktail, que repetirá por la noche con Panorama. Los festejos se cerrarán el domingo 10, con oficio religioso y más música a cargo de Tokio, que hará pase doble.