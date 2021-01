La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las posibles infracciones de las normas de prevención y seguridad frente al coronavirus que pudieron producirse en una fiesta celebrada presuntamente en un bar de Meira, tras tener conocimiento de la misma por un vídeo difundido en redes sociales.

Durante la jornada del sábado han sido varias las cuentas en redes sociales que han denunciado los hechos. Haciendo llegar el vídeo a las autoridades pertinentes.

En las imágenes del vídeo, que se cree que se grabaron el día de Año Nuevo por la tarde, por lo que no se infringiría el horario de apertura fijado para la hostelería, sí se aprecian otras posibles irregularidades: no hay distancia de seguridad, mascarillas a la altura de la barbilla y gente subida a taburetes. Según indican diversas fuentes, en el interior del local se habrían concentrado unas diez personas, algunas de ellas menores de edad.

Es por ello por lo que la Guardia Civil prevé revisar el local e identificar a los clientes que sea posible para darle trámite administrativo a las denuncias que corresponda ante el Concello de Meira, la Xunta de Galicia o la Subdelagación del Gobierno.

Así, podrían enfrentarse a una sanción tanto el responsable del local de hostelería, por no velar porque los clientes cumplan con las normas sanitarias dentro del establecimiento, como algunos presentes, por no llevar mascarillas o no respetar las distancias de seguridad.

LUGO. Esta misma tarde sábado un vídeo difundido también por redes sociales indignó a los vecinos de Lugo. En él se ve una aglomeración de jóvenes en la Rúa Nova en ambiente festivo.